Mit Amazons neuer Sherlock Holmes-Serie soll Guy Ritchie großen Netflix-Erfolg kopieren

Bei Amazon Prime Video soll Regisseur Guy Ritchie in Kürze nach Netflix-Vorbild einem verjüngten Sherlock Holmes neues Serien-Leben einhauchen.

Der geniale Privatdetektiv Sherlock Holmes ist auch 137 Jahre nach seiner Erfindung durch Sir Arthur Conan Doyle eine Figur, die aus der Popkultur nicht wegzudenken ist. Anknüpfend an den Erfolg der Serie Sherlock sind mittlerweile 3 neue Sherlock Holmes-Serien in Planung. Eine davon bringen Amazon Prime Video und Guy Ritchie unverkennbar als Konkurrenz zu Netflix' beliebter Enola Holmes-Filmreihe in Stellung.

Nach Netflix-Vorbild: Guy Ritchie dreht für Amazon neue Sherlock-Serie

Young Sherlock heißt Amazons neue Sherlock-Serie und basiert genau wie Netflix' Enola Holmes auf einer Buchreihe, die von Sir Arthur Conan Doyles Charakteren inspiriert wurde. Nur dass es diesmal nicht die Holmes-Schwester, sondern der jugendliche Sherlock selbst ist, der ermitteln darf. 8 Bände * umfasst Andy Lanes Roman-Saga, die mit Young Sherlock Holmes: Der Tod liegt in der Luft * startet.

Die Amazon-Serie Young Sherlock dreht sich laut Deadline um den 19-jährigen Sherlock Holmes, der an der Oxford-Universität in eine Mordermittlung hineingezogen wird, die seine eigene Freiheit gefährdet. In so jungen Jahren fehlt im allerdings noch die Disziplin und seine Methoden sind roher als das Publikum es von dem Gentleman-Mastermind gewohnt sein dürfte.

Warner Guy Ritchie drehte schon Sherlock Holmes-Filme

Geschrieben wird Young Sherlock von Serienschöpfer Matthew Parkhill (The Caller), während Guy Ritchie Regie führen wird und auch als ausführender Produzent auftritt. Ritchie hatte dieses Jahr bereits mit The Gentlemen sein Seriengeschick bei Netflix bewiesen. Mit Sherlock Holmes und Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten drehte er außerdem in der Vergangenheit zwei Kinoabenteuer mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle des berühmten Privat-Schnüfflers.

Die 8-teilige Amazon-Krimiserie Young Sherlock kommt 2025 allerdings mit völlig neuer Besetzung. Ob das Erfolgsrezept junger Sherlock-Unterhaltung dann wie bei Netflix' Enola Holmes aufgeht, die laut Screenrant 76 Millionen Haushalte in einem Monat erreichte?

Der Cast zur Amazon-Serie Young Sherlock lässt sich sehen

Nach dem jungen Voldemort (in Harry Potter und der Halbblutprinz) darf Hero Fiennes Tiffin diesmal den Mantel des jungen Sherlock überstreifen. Und auch weitere Cast-Mitglieder für Young Sherlock stehen bereits fest:

Hero Fiennes Tiffin (After Passion) als junger Sherlock Holmes

(After Passion) als junger Sherlock Holmes Colin Firth (Kingsman) als Sir Bucephalus Hodge

(Kingsman) als Sir Bucephalus Hodge Joseph Fiennes (Luther) als Silas, Sherlocks Vater (der Schauspieler ist im realen Leben Onkel des Hauptdarstellers)

(Luther) als Silas, Sherlocks Vater (der Schauspieler ist im realen Leben Onkel des Hauptdarstellers) Natascha McElhone (Die Truman Show) als Cordelia, Sherlocks Mutter

(Die Truman Show) als Cordelia, Sherlocks Mutter Zine Tseng (3 Body Problem) als Prinzessin Gulun Shou'an

Wie eine Zusammenarbeit zwischen Hero Fiennes Tiffin und Guy Ritchie aussieht, könnt ihr euch übrigens schon nächste Woche genauer ansehen, wenn Ministry of Ungentlemanly Warfare am 25. Juli 2024 bei Amazon Prime startet.

