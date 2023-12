Die 95 besten neuen Serienstarts im Januar 2024 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Januar starten Spielbergs Kriegsserie Masters of the Air, die nächste Marvel-Serie und vieles mehr. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nachdem der Dezember mit 85 Neustarts das Serienjahr 2023 hat ausklingen lassen, beginnt nun ein neues, das direkt im Januar bereits mit spannenden Neuheiten auftrumpft: die neue Kriegsserie von Steven Spielberg, der deutsche Mystery-Thriller Oderbruch, die brutale Marvel-Serie Echo, eine neue Netflix-Serie mit Travis Fimmel und vieles mehr.

Im Januar können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und Co. wieder unglaublich viele Neuheiten entdecken. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Januar als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Januar

Amazon Nicole Kidman in Expats

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Januar

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Januar

Vikings-Star Travis Fimmel kehrt mit neuer Netflix-Serie zurück:

Boy Swallows Universe - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Januar bei Sky und mehr

Masters of the Air ist die neue Kriegsserie von Steven Spielberg und Tom Hanks

Masters of the Air - S01 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Januar bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Januar 2024

Internationale Starts: Neue Staffeln im Januar 2024

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.