Nach Avengers 4: So sieht der neue Captain America des MCU aus

Das MCU sucht in der Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier nach dem nächsten Captain America. Nun gibt es einen Blick auf Falcons neues Kostüm.

Nach dem Tod von Captain America in Avengers 4: Endgame steht die Frage nach seiner Nachfolge im Zentrum der kommenden Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier. Der Start der MCU-Serie sollte eigentlich im August 2020 auf Disney+ stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten in Prag unterbrochen werden.

Auch wenn es noch keinen neuen Starttermin für The Falcon and The Winter Soldier gibt, bekommen Fans nun einen Blick auf das neue Kostüm von Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie). Dieses wurde schon zuvor als Konzept-Art enthüllt, doch jetzt gibt es einen ersten Eindruck der finalen Version.

Marvel, Star Wars und Die Eiskönigin bei Disney+ streamen Zu Disney+ Für MCU-Fans





Falcon and the Winter Soldier: Neues Kostüm für Sam Wilson

Während Fans ungeduldig auf einen neuen Starttermin für The Falcon and The Winter Soldier warten, nimmt die Merchandise-Maschinerie schon Fahrt auf. In den sozialen Medien macht das Bild eines Spielzeugs der Firma Hot Wheels auf sich aufmerksam. Auf diesem ist nämlich Falcons neues Kostüm zu sehen.

Der neue Look von Sam Wilson weißt deutliche Ähnlichkeiten zu den Farben von Captain Americas Vibranium-Schild auf. Doch vielmehr bestätigt das Promobild, dass Sam Wilsons Serien-Kostüm in The Falcon and The Winter Soldier erstmals stärker an den Falcon-Look aus den frühen Marvel-Comics angelehnt wird.

© Marvel Comics Falcon in den Marvel-Comics

Neue Marvel-Serie: Wer wird der neue Captain America im MCU?

Am Ende von Avengers: Endgame übergab Steve Rogers (Chris Evans) seinen Schild an Sam Wilson. Doch in The Falcon and The Winter Soldier wird Sam nicht sofort zum neuen Captain America gekürt. Denn in der Serie tritt der Charakter John Walker aka U.S. Agent (Wyatt Russell) auf den Plan.

Wyatt Russell spotted filming ‘The Falcon and the Winter Soldier’ series https://t.co/6slFw5Z9U8 pic.twitter.com/cONEQhatVo — Page Six (@PageSix) January 21, 2020

Wie zuvor veröffentlichte Setbilder schon zeigen, wird er von der US-Regierung zum Captain America-Ersatz auserkoren und das ikonische Kostüm sowie den Vibranium-Schild tragen. Wir können also davon ausgehen, dass Bucky (Sebastian Stan) und Sam in ihrer ersten eigenen Serie darum kämpfen müssen, wer der geeignetere Nachfolger für Captain America ist.



Hier könnt ihr den ersten Teaser zu den MCU-Serien auf Disney+ sehen

The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision and Loki - Teaser Trailer (English) HD

Podcast für MCU-Fans: So geht es mit den Marvel-Serien auf Disney+ weiter

S.H.I.E.L.D.-Fan Andrea, Marvel-Kritikerin Jenny und MCU-Experte Matthias prüfen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, welche MCU-Serien sich lohnen und auf welche wir uns freuen dürfen.

Serien, die zum Marvel Cinematic Universe zählen, gibt es bereits bei Amazon Prime, Netflix und Disney+. Doch Marvel Television, die alle bisherigen Serien produzierten, sind ab sofort Geschichte. Denn mit Disney+ plant das MCU eine Reihe an Serien, die noch viel stärker mit den Kinofilmen und den Avengers verbunden sind.



Freut ihr euch schon auf die MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier?