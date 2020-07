Nach Keanu Reeves: Brad Pitt wird für John Wick-Regisseur zum Auftragskiller

Zuletzt war Brad Pitt in dem eindrucksvollen Science-Fiction-Film Ad Astra im Kino zu sehen. Als Nächstes wird er für John Wick-Regisseur David Leitch zum Auftragskiller.

Brad Pitts Karriere erlebt aktuell eine neue Hochzeit. Nachdem er als Stuntmen Cliff Booth in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood brillierte und dafür sogar den Oscar als Bester Nebendarsteller erhalten hat, beeindruckte er zuletzt in James Grays intimen wie erhabenen Science-Fiction-Film Ad Astra - Zu den Sternen.

Sein nächstes Projekt kündigt sich bereits an, dieses Mal verschlägt es Brad Pitt allerdings nicht in die unendlichen Weiten des Weltraums. Auf die nachdenkliche Sci-Fi-Odyssee folgt ein knallharter Action-Trip: Für Filmemacher David Leitch soll er in Bullet Train die Hauptrolle übernehmen, wie Variety berichtet.

Brad Pitt als Auftragskiller im Action-Thriller Bullet Train

Die Handlung von Bullet Train hört sich definitiv vielversprechend an: Fünf Auftragskiller befinden sich in einem Schnellzug, der von Tokyo nach Morioka unterwegs ist - sprich: Hier trifft enger Raum auf sehr viel Geschwindigkeit und Bewegung. Schon Regisseure wie Tony Scott (Unstoppable) und Joon-ho Bong (Snowpiercer) wussten aus einer solchen Prämisse packende Action zu zaubern.

Schaut den Trailer zu Ad Astra mit Brad Pitt:

Ad Astra - Trailer (Deutsch) HD

Bullet Train, laut dem Hollywood Reporter eine Mischung aus Speed und Non-Stop, befindet sich aktuell bei Sony in der Entwicklung und basiert auf dem japanischen Roman Maria Beetle von Bestsellerautor Kôtarô Isaka. Die Adaption zeichnet der bisher noch relativ unbekannte Zak Olkewicz verantwortlich, der bisher nur einen Credit als Autor in seiner Filmographie stehen hat, namentlich die R.L. Stine-Verfilmung Fear Street.

Brad Pitt und David Leitch verbindet eine lange Geschichte

David Leitch ist da schon ein deutlich größerer Name, immerhin reden wir hier von einem der zwei kreativen Köpfe hinter John Wick. Viele Jahre arbeitete er als Stuntmen, Stuntkoordinator und Second-Unit-Regisseur in Hollywood. Mit John Wick gelang ihm der nächste große Schritt: Inzwischen inszeniert er Blockbuster wie die Marvel-Fortsetzung Deadpool 2 und das Fast & Furuous-Spin-off Hobbs & Shaw.

Brad Pitt und David Leitch verbindet zudem eine längere Geschichte. So fungierte Leitch etwa als Pitts Stuntdouble in Troja und Ocean's Eleven. Darüber hinaus absolvierte Pitt einen Mini-Cameo in Deadpool 2. Wann Bullet Train in die Kinos kommt, ist bisher unklar.

