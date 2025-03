Nach Moonfall unbedingt bei Netflix streamen: Gigantischer Sci-Fi-Blockbuster, der die Erde in ein Raumschiff verwandelt

Der Science-Fiction-Film Moonfall von Roland Emmerich erobert gerade die Netflix-Charts. Bei dem Streamer gibt es aber noch einen besseren Sci-Fi-Film mit absurder Prämisse.

Im Kino war Roland Emmerichs Moonfall eine finanzielle Enttäuschung, doch wie so viele andere Filme entwickelt der Science-Fiction-Film bei einem Streaming-Dienst ein neues Leben. Zumindest für ein paar Wochen. Vor kurzem eroberte der Film mit Patrick Wilson und Halle Berry die Netflix-Charts und stürzte sogar die Eigenproduktion The Electric State vom Thron bei den Filmen.

Wer nach Moonfall noch nicht genug von interstellaren Katastrophen mit möglichst abstruser Story hat, sollte sich den folgenden Streaming-Tipp vormerken. Denn das Science-Fiction-Abenteuer Die wandernde Erde streamt ebenfalls bei Netflix und erzählt von einer Zukunft, in der die Erde durch den Weltraum transportiert werden muss.

In dem Science-Fiction-Film wandert die Erde durch den Weltraum

Die wandernde Erde ist ein großformatiger Blockbuster aus China, der über 700 Millionen Dollar eingespielt hat, also etwas mehr als zehnmal (!) so viel wie Moonfall. Das gelang mit einer Mischung aus einer ungewöhnlichen Zukunftsvision, zerstörerischem Spektakel und einheimischen Stars. Die Story basiert auf einer Kurzgeschichte von Liu Cixin, der auch die Bestseller-Vorlage für 3 Body Problem lieferte.

In der nahen Zukunft wird die Erde von einer expandierenden roten Sonne bedroht. Innerhalb von 100 Jahren könnte die Menschheit vor dem Ende ihrer Existenz stehen. Deswegen starten Bemühungen, nicht etwa von der Erde zu fliehen, sondern den blauen Planeten selbst aus dem Sonnensystem zu katapultieren. Mithilfe von 12.000 Erdmotoren soll der Himmelskörper ins Alpha-Centauri-System wandern. Der Transport hat jedoch auch zur Folge, dass die Erdoberfläche mangels Sonnenlicht unbewohnbar wird. Große Teile der Menschheit können sich vor dem Frost in Höhlensysteme retten. Astronaut Liu (Action-Star Wu Jing aus Wolf Warrior) hilft auf einer Raumstation beim Transport, während sein Sohn unter der Erde aufwächst.

17 Jahre später bahnt sich ein Wiedersehen unter ungewöhnlichen Umständen an: Die wandernde Erde droht mit dem Jupiter zu kollidieren und auf der lebensfeindlichen Oberfläche beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Die wandernde Erde ist der bessere Sci-Fi-Katastrophenfilm

Die letzten Sci-Fi-Katastrophen von Roland Emmerich wirken wie blasse Kopien von großen Erfolgen. Das merkt man vor allem an den Figuren, die mittlerweile wie Marionetten von einer absurden Idee durch die nächste gejagt werden. Bei Independence Day oder The Day After Tomorrow gab es demgegenüber zumindest den Anschein, dass wir ums Leben der Held:innen bangen sollten. In Die wandernde Erde ist dies der Fall. Auch hier gibt es kein tiefgehendes Psychodrama, aber wir reden über einen Film, in dem die Erde durchs All gefahren wird.

Stattdessen bietet der Sci-Fi-Blockbuster das nötige Minimum an interessanten Figuren, mehrere beeindruckende Action-Sequenzen und aufwendige Computer-Effekte, die mit US-Produktionen mithalten können. Das Publikum wird nicht für dumm verkauft und das bizarre Szenario wird mit dem nötigen Ernst adaptiert. Deshalb wirkt der Film nie so zynisch wie manch andere Zerstörungsorgien aus Übersee, ob sie nun von The Asylum oder dem ehemaligen Master of Disaster aus Stuttgart orchestriert wurden.