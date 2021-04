Nach Spiral kommt Saw 10: Jetzt ist die Reihe im absoluten Horror-Olymp angekommen

Während Horrorfans gespannt auf den Start von Saw: Spiral warten, ist der 10. Film des Franchise bereits in Arbeit. Jigsaw überholt damit sogar Horrorlegende Freddy Krueger.

Ein finales "Game Over" hat die Saw-Reihe noch lange nicht gesprochen. Am 17. Juni 2021 startet mit Saw: Spiral bereits der 9. Film der Foltersaga über Serienkiller und ihre brutalen Fallenspiele in den deutschen Kinos. Danach soll aber nicht Schluss sein. Denn an Saw 10 wird bereits fleißig gearbeitet.

Wie die Horrorseite Bloody Disgusting berichtet, lässt das Produktionsstudio Twisted Pictures keine Zeit verstreichen und startete kürzlich die Entwicklung des 10. Films im Saw-Franchise. Damit erreicht die Saw-Reihe einen Meilenstein im Horrorgrenre. Ikonen wie Jason Voorhees und Michael Myers müssen sich in Acht nehmen.

Noch vor Saw: Spiral ist der 10. Film der Horrorreihe schon in Arbeit

Im Jahr 2004 erschien Regisseur James Wan mit seinem Indiefilm Saw auf der Bildfläche und revolutionierte das Horrorgenre nachhaltig. Saw zog bisher acht weitere Fortsetzungen nach sich, wobei der 9. Film, Saw: Spiral, als eine Art Spin-off einen neuen Serienkiller vorstellt, der sich Jigsaws Ikonografie zu eigen macht.

Zuerst kommt Saw 9: Hier ist der neue Trailer zu Sprial:

Spiral From the Book of Saw - Trailer 2 (English) HD

Was Fans von Saw 10 (oder auch Saw X) erwarten können, ist bisher nicht bekannt. Noch kann das Projekt keine Regisseur*innen oder Autor*innen vorweisen. Vermutlich wird das Produktionsstudio zuerst den Erfolg oder Misserfolg von Spiral abwarten, welcher das Horror-Franchise ist eine komplett neue Richtung lenkt.

Sollte Saw: Spiral von den Fans positiv aufgenommen werden, könnte Saw 10 die Handlung der von Chris Rock erdachten Neuausrichtung fortsetzen. Da Spiral bereits den Beinamen "From the Book of Saw" trägt, könnte sich das Franchise auch hin zu einer Anthologie mit weiteren von Jigsaw inspirierten Killern entwickeln.

Saw steigt mit Teil 10 in den Olymp der längsten Horrorfilm-Reihen auf

Mit der Ankündigung des 10. Saw-Films muss sich Jigsaw nicht länger vor Ikonen wie Freddy Krueger, Jason Voorhees oder Michael Myers verstecken. Mit 10 Filmen spielt Saw nun ganz oben in der Liga der längsten Horrorfilm-Reihen mit und überholt sogar die Franchises um A Nightmare On Elm Street und Texas Chainsaw Massacre.

Jetzt mit Saw: Die längsten Horrorfilm-Reihen

Puppet Master: 15 Filme

Halloween: 13 Filme

Freitag, der 13.: 12 Filme

Kinder des Zorns: 11 Filme

Saw: 10 Filme

Hellraiser: 10 Filme

A Nightmare On Elm Street: 9 Filme

Texas Chainsaw Massacre: 9 Filme

In dieser Übersicht der längsten Horrorfilm-Franchises haben wir kommende und bereits angekündigte Filme, sowie Spin-offs und Remakes bereits mit einberechnet.

Ausgenommen haben wir hier das Amityville-Franchise. Die urbane Legende über das verfluchte Haus in Amityville inspirierte nach dem Erfolg des Films Amityville Horror aus dem Jahr 1979 weit über 20 weitere Filme, die den Namen Amityville im Titel tragen. Da kommt kein anderes Horror-Franchise je ran.

