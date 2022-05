Nach Supernatural-Ende: Jensen Ackles' nächste große Serien-Hauptrolle enthüllt

Jensen Ackles ist als Dean Winchester aus Supernatural bekannt. Nach dem großen Finale hat jetzt bereits zum zweiten Mal einen großen Serien-Auftritt an Land gezogen.

Für Jensen Ackles läuft es gut. Nach dem Ende des Fantasy-Highlights Supernatural wird er bald in der dritten Staffel des Superhelden-Spektakels The Boys auftreten. Und wie TV Line berichtet, gehört er jetzt auf fest zum Cast der Krimi-Serie Big Sky.

Nach Supernatural und The Boys: Jensen Ackles wird in Big Sky Staffel 3 zum Sheriff

Eingeführt wird er bereits im noch bevorstehenden Staffel 2-Finale. Dort kommt er Hauptfigur Jenny (Katheryn Winnick) gegen die Machenschaften des Kartells zur Hilfe. In Zukunft soll er für seinen Freund Tubb (Patrick Gallagher) als Sheriff einspringen. Laut TV Line wird es sich um einen Auftritt für eine Staffel handeln.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Big Sky Staffel 2 an:

Big Sky - S02 Trailer 2 (English) HD

Ackles scheint sich damit erfolgreich in mehreren Serien zu etablieren. Nach 15 Jahren Supernatural kein leichtes Unterfangen. So ganz kehrt er seinem geliebten Fantasy-Franchise auch nicht den Rücken. In der Prequel-Serie The Winchesters wird er die Rolle des Erzählers einnehmen.

Wann werden Fans Jensen Ackles in Big Sky Staffel 3 sehen?

Bis Ackles im Hauptcast der dritten Staffel Big Sky auftritt, wird es aber noch eine Weile dauern. Die Verlängerung der Krimi-Serie wurde erst vor kurzem bekannt gegeben. Wie bei ihren Vorgängern könnte Staffel 3 im Frühjahr 2023 bei Disney+ erscheinen.

Freut ihr euch auf Jensen Ackles in Big Sky?