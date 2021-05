Abschied von über 20 Serien: 2 ProSieben-Sitcoms und 3 Netflix-Hits abgesetzt

Die 5 großen US-Sender haben über die Zukunft zahlreicher Serien entschieden. Insgesamt 23 Serien werden nicht für neue Staffeln zurückkehren - 3 von diesen streamen bei Netflix.

Brooklynn Nine-Nine, Supergirl und Black Lightning sind drei US-Serien, die in Deutschland bei Netflix zu sehen sind und sich großer Beliebtheit erfreuen. Für neue Staffeln werden sie aber nicht zurückkehren. Diese und 20 weitere Serien wurden abgesetzt.

Die Upfronts sind vorbei. Bei diesem Event entscheiden die 5 großen US-Networks ABC, CBS, FOX, NBC und The CW über das Schicksal Dutzender Serien und stellen das Programm für die kommende Season vor. Eine Übersicht aller abgesetzten und beendeten Serien haben wir euch hier zusammengestellt.

Disney-Sender ABC: Diese 7 Serien kehren nicht zurück

Viele der abgesetzten ABC-Serien sind in Deutschland kaum bekannt. Besonders schade ist jedoch die Absetzung der Anwaltsserie Rebel, die in Deutschland am 28. Mai bei Disney+ startet. Nach 10 Episoden wurde diese bereits wieder beendet.

Vor Start auf Disney+ abgesetzt: Schaut hier den deutschen Trailer zu Rebel

Rebel - Disney+ Trailer (Deutsch) HD

Hier spielt Katey Sagal eine furchtlose Rechtsanwaltsgehilfin, deren Leben lose auf dem der wahren Person Erin Brockovich basiert. Rebel landete in unserer Lister der am meisten erwarteten Serien im Mai





NCIS, MacGyver & mehr: Alle 5 Serien, die CBS abgesetzt und beendet hat

Krimifans müssen sich von 2 CBS-Serien verabschieden. Nach 7 Staffeln wurde die beliebte Spin-off-Serie NCIS: New Orleans abgesetzt, die in Deutschland bei Kabel eins zu sehen ist. Das Serien-Reboot MacGyver wurde nach 5 Staffeln besetzt, welches in der Moviepilot-Community mit einer Bewertung von 4.2 wenig Anklang fand.

Comedy-Fans müssen sich derweil nach 8 Staffeln von der Sitcom Mom verabschieden. Nach dem Ausstieg der Hauptdarstellerin Anna Faris nach 7 Jahren kündigte sich das nahende Ende der Serie bereits an. Mom läuft hierzulande bei ProSieben.

Abgesetzte Comedy mit Walton Goggins: Schaut den Trailer zu The Unicorn

The Unicorn - S01 First Look Trailer (English) HD





FOX beendet 6 Serien - darunter eine langjährige ProSieben-Sitcom

Für deutsche Serienfans wird der Verlust einiger FOX-Serien sicher leicht zu verkraften sein. Denn abgesetzte Serien wie Filthy Rich, neXt und Bless the Harts wurden bisher in Deutschland noch gar nicht ausgestrahlt.



Alle FOX-Serien: Die Simpsons und 15 weitere Serien abgesetzt oder verlängert

Last Man Standing hingegen ist vielen deutschen Comedy-Fans ein Begriff. Hierzulande wird die Serie seit 2013 bei den verschiedenen ProSieben-Sendern ausgestrahlt. Acht Staffeln waren bereits zu sehen.

Abgesetzter Thriller mit The Walking Dead-Star: Schaut den Trailer zu Prodigal Son

Prodigal Son - S01 Trailer (English) HD





Brooklyn 99 verabschiedet sich: Alle 3 Serien, die NBC abgesetzt oder beendet hat

Superstore - geplantes Ende nach Staffel 6



Connecting - abgesetzt nach Staffel 1



Brooklyn Nine-Nine - geplantes Ende nach Staffel 8

Bereits seit Februar ist bekannt, dass Brooklyn Nine Nine mit der bald startenden 8. Staffel enden wird. Diese umfasst 10 finale Episoden, in denen Fans nebenauch große inhaltliche Veränderungen erwarten.

In den USA werden die letzten Folgen am 12. August 2021 bei NBC starten. Deutsche 99-Fans warten derweil noch auf die Veröffentlichung der 7. Staffel. Diese wird voraussichtlich im Januar 2022 bei Netflix zu sehen sein.



Noch nicht auf Netflix: Hier gibt's den Trailer zu Brooklyn Nine Nine Staffel 7

Brooklyn Nine-Nine - S07 80s-Style Trailer (English) HD





Zu streamen bei Netflix: The CW beendet gleich 2 DC-Serien

Black Lightning - Serienende nach Staffel 4

Supergirl - Serienende nach Staffel 6

Aus für DC-Serie: Hier gibt's den Trailer zur 6. und letzten Staffel Supergirl

Supergirl - S06 Trailer (English) HD

Erst im vergangenen Jahr ging der Wegbereiter des Arrowverse nach 8 Staffeln zu Ende . Nur noch 4 Serien des DC-Serien-Universums kehren in der kommenden TV-Saison zurück.

Für deutsche Fans der beliebten Kryptonierin steht die Veröffentlichung der 6. Staffel noch aus. Diese wird voraussichtlich wieder zuerst bei ProSieben Fun und später dann auf Netflix zu sehen sein. Bei Netflix könnt ihr aktuell 5 Staffeln Supergirl streamen.



Die nun abgesetzte DC-Serie Black Lightning ist in Deutschland bei Netflix in der Flat zu streamen. Die finale 4. Staffel startet am 29. Juni 2021 bei Netflix.

Wir helfen durch die Serien-Trauer mit 20 neue Serien-Highlights im Juni

Auch wenn wir von vielen Serien Abschied nehmen müssen, ist für Nachschub schon gesorgt. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

