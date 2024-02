Netflix-Alarm: Beliebter Sci-Fi-Film verschwindet genau zum falschen Zeitpunkt

Netflix räumt sein Filmangebot auf und verabschiedet sich von einer der größten Sci-Fi-Überraschungen der vergangenen Jahre. Das Timing könnte kaum schlechter sein.

Immer wieder passiert es, dass Netflix sich von Filmen in seinem Angebot verabschieden muss. Der Grund: Wenn es sich nicht um ein Netflix-Original handelt, sind die meisten Titel von einem anderen Studio lizenziert und damit nur auf bestimmte Zeit verfügbar. Nun hat es die Sci-Fi-Überraschung Ghostbusters: Legacy von 2021 getroffen.

Das Timing ist richtig ärgerlich: Nur noch bis zum 26. Februar 2024 könnt ihr das Geister-Abenteuer bei Netflix streamen. Danach verschwindet der Film, obwohl wenige Wochen später die Fortsetzung im Kino startet. Im März erobern die Geisterjäger:innen einmal mehr die große Leinwand und bekommen es mit gruseligen Gestalten zu tun.

Verschwindet bald bei Netflix: Ohne Ghostbusters: Legacy hätte die Sci-Fi-Reihe nicht im Kino überlebt

Ghostbusters: Legacy ist ein wichtiger Film für die Entwicklung der Kult-Reihe, die 1984 unter der Regie von Ivan Reitman ihren Anfang genommen hat. In der Sci-Fi-Komödie Ghostbusters trommelte er Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Rick Moranis zusammen, um New York vor einer finsteren Macht zu beschützen.

Sony Die Ghostbusters (1984)

Auf den Erfolg des ersten Teils folgte fünf Jahre später die Fortsetzung Ghostbusters 2. Seitdem erleben wir ein Hin und Her mit der Geister-Reihe im Kino. Lange Zeit wurde ein dritter Teil geplant, schlussendlich ist das Projekt jedoch nie vor unseren Augen materialisiert, ganz im Gegensatz zu den Geistern des Reboots.

Paul Feig verpasste Ghostbusters 2016 einen komplett neuen Anstrich und castete Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones und Kate McKinnon. Der Film entpuppte sich jedoch als finanzielle Enttäuschung, sodass 2021 die nächste Neuerfindung im Kino startete, dieses Mal wieder mit mehr Bezügen zur Originalbesetzung der Reihe.

Sony Die Ghostbusters (2016)

In Ghostbusters: Legacy lernen wir die Tochter von Dr. Egon Spengler kennen, der in den ersten zwei Teilen von Harold Raimis verkörpert wurde. Callie Spengler (Carrie Coon) kann jedoch nichts mit der Geister-Leidenschaft ihres Vaters anfangen. Sie kämpft mit ganz anderen Problemen, wozu in erster Linie Geldsorgen gehören.

Aus diesem Grund muss sie ihre Wohnung in Chicago räumen. Mit ihren Kindern, Trevor (Finn Wolfhard) und Phoebe (Mckenna Grace), zieht sie in ein altes Anwesen in Summerville, Oklahoma. Das riesige Haus ist nicht nur renovierungsbedürftig, sondern wartet auch mit einigen Geheimnissen und natürlich Geistern auf.

Sony Die Ghostbusters (2021)

Nachdem Feigs Ghostbusters-Vision trotz guter Kritiken Teile des Fandoms gespalten hat, erwies sich der von Jason Reitman, Ivan Reitmans Sohn, inszenierte Ghostbusters: Legacy als versöhnlicher Film. Bei einem kleineren Budget von 75 Millionen US-Dollar konnte er über 200 Millionen weltweit an den Kinokassen einnehmen, wie Box Office Mojo festgehalten hat.

Die Ghostbusters-Rettung war geglückt. Drei Jahre später folgt mit Ghostbusters: Frozen Empire der nächste Teil – und der lehnt sich noch mehr in die Nostalgie. Nach dem Abstecher aufs Land sind wir zurück in New York und die drei noch lebendigen Cast-Mitglieder des Originals (Murray, Aykroyd und Hudson) kehren zurück.

Wann startet Ghostbusters: Frozen Empire im Kino?

Sony bringt Ghostbusters: Frozen Empire am 21. März 2024 in die deutschen Kinos. Neben einem Wiedersehen mit der Feuerwache und dem Ecto-1 dürfen wir uns auf viele eisige Bilder freuen, die New York einmal mehr einen bläulich-unheimlichen The Day After Tomorrow-Anstrich verpassen.