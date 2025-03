Netflix' einflussreichste Sci-Fi-Serie geht weiter: Neuer Trailer zu Black Mirror Staffel 7 enthüllt verstörende Details und das düstere Star Trek

In Kürze geht Black Mirror endlich mit Staffel 7 weiter. Der neue Trailer zu Netflix' beliebter Sci-Fi-Serie zeigt eine finstere Zukunft. Inklusive einer abstrusen Version von Star Trek.

Endlich ist es soweit: Netflix' Sci-Fi-Phänomen Black Mirror wird in wenigen Tagen mit Staffel 7 fortgesetzt. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zur Sci-Fi-Serie. Dort zu sehen ist auch eine Star Trek-Parodie mit dem Titel U.S.S. Callister – Into Infinity.

Schaut euch hier den Trailer zu Black Mirror Staffel 7 an:

Black Mirror - S07 Trailer Episodentitel (Deutsch) HD

Sci-Fi-Phänomen Black Mirror setzt Star Trek-Folge nach 8 Jahren fort

Black Mirror ist eine Anthologie-Serie, die sich in jeder Folge mit einer Art von dystopischer Zukunft auseinandersetzt, deren bestimmte Sci-Fi-Elemente zu eigen sind. Als häufig genutzte Elemente fungieren Überwachung, Paranoia und Unterdrückung durch die Obrigkeit.

Seit die erste Staffel 2011 erschienen ist, wurde die Serie aus der Feder von Charlie Brooker mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem für die Folge U.S.S. Callister aus Staffel 4, in der ein frustrierter Spiele-Designer eine Star Trek-Parodie mit Klonen seiner Mitarbeiter entwirft – die prompt rebellieren.

Diese Folge wird in der kommenden 7. Staffel nach acht Jahren wieder aufgegriffen: In U.S.S. Callister – Into Infinity muss sich die Crew des Raumschiffs mit einer großen Bedrohung auseinandersetzen. Der Titel ist eine Anspielung auf Star Trek Into Darkness.

Im Trailer werden Details zu allen sechs Folgen enthüllt:

Common People

Bête Noire

Eulogy

Hotel Reverie

Plaything

U.S.S. Callister – Into Infinity

Wann kommt Black Mirror Staffel 7 zu Netflix?

Black Mirror Staffel 7 wird am 10. April 2025 bei Netflix erscheinen. Alle sechs Folgen werden zum selben Zeitpunkt veröffentlicht. Vor der Kamera sind unter anderem Rashida Jones (The Social Network), Paul Giamatti (The Holdovers), Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch), Peter Capaldi (Doctor Who) und Emma Corrin (Deadpool & Wolverine) zu sehen.

