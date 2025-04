Netflix' Fantasy-Epos findet Bösewichtin: Im Narnia-Reboot spielt ein Barbie-Star die Weiße Hexe

Greta Gerwigs Narnia-Reboot wächst. Für die große Antagonisten-Rolle der Weißen Hexe wurde jetzt ein Star besetzt, den viele aus Barbie und Sex Education kennen werden.

Es könnte das größte Fantasy-Ereignis des Jahrzehnts werden: Greta Gerwig inszeniert für Netflix ein Narnia-Reboot, zu dem bisher gleich zwei Filme gehören. Nach und nach kristallisiert sich ein spannender Cast heraus: Für eine der größten Rollen ist etwa James Bond-Star Daniel Craig im Gespräch. Und jetzt ist auch klar, wer die böse Weiße Hexe verkörpern wird: Barbie-Star Emma Mackey.

Emma Mackey arbeitet für Narnia-Reboot erneut mit Greta Gerwig zusammen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Mackeys Teilnahme am Fantasy-Reboot bestätigt. Nach Barbie arbeitet sie bereits zum zweiten Mal mit Regisseurin Greta Gerwig zusammen. Zu Mackeys weiteren Rollen gehören unter anderem Maeve aus Sex Education oder Jacqueline de Bellefort aus Tod auf dem Nil. Zuletzt lieferte sie sich ein Psycho-Duell mit einem Harry Potter-Star.

Die Weiße Hexe ist auch unter dem Namen Jardis bekannt und fungiert als Hauptgegenspielerin der Narnia-Saga. Gerwigs Reboot adaptiert vermutlich zuerst das Prequel Das Wunder von Narnia und wird daher den Werdegang der Figur beleuchten. Vor ihrer Rolle als gefürchtete Zauberin herrschte sie als Königin über die Stadt Charn, die sie durch ihre Gnadenlosigkeit völlig zerstörte.

Wie genau sich Gerwig an die Romanvorlagen halten wird, lässt sich bisher nicht abschätzen. Die Rolle der Weißen Hexe wurde in den bisherigen Kinofilmen von Tilda Swinton (Grand Budapest Hotel) verkörpert. Laut Bericht waren für den Part im Reboot auch Pop-Star Charli XCX und Margaret Qualley (The Substance) im Gespräch.

Wann kommt die Fantasy-Neuauflage des Narnia-Epos zu Netflix?

Der erste Film von Greta Gerwigs Neuauflage soll zu Thanksgiving 2026 in den USA erscheinen, also am 26. November. Vor dem Netflix-Start wird das Fantasy-Spektakel zwei Wochen lang im Kino laufen. Einen deutschen Veröffentlichungstermin gibt es bisher zu keinem der Filme.