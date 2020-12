Netflix-Film überrascht auf Platz 1: Die 25 besten Filme 2020 der Moviepilot-Community

Viele Filme gab es 2020 zu sehen - im Kino, im Stream und auf DVD/Blu-ray. Wie jedes Jahr präsentieren wir euch eure Top 25 besten Filme des Jahre.

Trotz der Corona-Krise und den Blockbustern, die deshalb 2020 verschoben wurden, gab es viele Filme zu sehen. Filmfans kamen also auf ihre Kosten. Wir haben für euch auch in diesem Jahre die Top 25 der besten Filme der Moviepilot-Community zusammengestellt.

2020 ist dabei das erste Jahr, in dem die drei Spitzenreiter auf dem Treppchen Filme sind, die auf Streamingdiensten veröffentlicht wurden. Netflix und Disney+ führen die Liste an.

Kinofilme sind zahlreich vertreten, obwohl sie 2020 bei euch nicht die höchsten Bewertungen erzielten. Ob dies von Dauer sein wird, wird die Zukunft zeigen. Das Kinojahr mag nicht besonders gut gewesen sein, das Filmjahr muss sich aber nicht verstecken.

Wie kommt die Top 25 der besten Filme 2020 zustande?

Es sind nur Filme zugelassen, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2020 zum ersten Mal in Deutschland im Kino, erstmals auf DVD oder bei einem Streamingdienst verfügbar waren.

Die besten Filme 2020: Plätze 25 bis 11

Die besten Filme 2020: Platz 10 - The Trial of the Chicago 7

© Netflix The Trial of the Chicago 7

Film: The Trial of the Chicago 7

Community-Schnitt: 7,42995

Veröffentlichung: 16.10.2020 - Netflix

Nach einem 1968er Aufstand in Chicago werden sieben bzw. acht Angeklagte vor Gericht gestellt. Den Männer wird unter anderem Verschwörung und der Wille zur mutwilligen Anstiftung eines Aufruhrs gegen den Vietnamkrieg zur Last gelegt. Ein Aufsehen erregender Prozess beginnt.



The Trial of the Chicago 7 bringt einiges an thematischer Brisanz mit. Der Film ist kurzweilig und entwickelt eine enorme Sogwirkung. Brillante Schauspieler und ein Dialogfeuerweg der Sonderklasse favorisieren den Film für eine Oscar-Nominierung.



Die besten Filme 2020: Platz 9 - Little Women

© Sony Pictures Little Woman

Film: Little Women

Community-Schnitt: 7,47718

Veröffentlichung: 30.01.2020 - Kino

Der amerikanische Bürgerkrieg ist gerade vorüber, doch dessen Nachwirkungen sind auch in Neuengland in den 1860er Jahren noch zu spüren. In dieser Zeit stellen sich die vier Schwestern der Familie March gemeinsam dem Erwachsenwerden.



Little Woman ist eine gelungene Umsetzung des Romans, der schon mehrfach verfilmt wurde. Regisseurin Greta Gerwig schafft es mittels eines Kniffs, den Fokus leicht zu verschieben. Damit zeigt sie, dass Romantik und Selbstverwirklichung sich nicht ausschließen müssen.



Die besten Filme 2020: Platz 8 - Just Mercy

© Warner Bros. Pictures Just Mercy

Film: Just Mercy

Community-Schnitt: 7,48472

Veröffentlichung: 27.02.2020 - Kino

Just Mercy erzählt die wahre Geschichte des jungen Anwalts Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), der die Equal Justice Initiative gründet, eine Kanzlei, die sich der Aufgabe widmet, arme und fälschlich verurteilte Männer, Frauen und Kinder zu verteidigen.

Der Film verdeutlicht die Ungerechtigkeiten der amerikanischen Gesellschaft, ohne Kitsch und Pathos. Die Darsteller agieren kraftvoll, die Geschichte verweist auf ein nach wie vor aktuelles Problem.

Die besten Filme 2020: Platz 7 - Die Wütenden - Les Misérables

© Alamode Film Die Wütenden - Les Misérables

Inspiriert von den Pariser Vorstadt-Aufständen im Jahr 2005 erzählt Die Wütenden - Les Misérables die Geschichte dreier Ordnungshüter, die mitten in die Ausschreitungen verschiedener Gruppen hineingeraten.



Ein Cop-Film der etwas anderen Art: Er kommt wuchtig und voller Energie daher, erschüttert ob seiner Authentizität und geht unter die Haut. Die Spannungsverhältnisse in dem Viertel bleiben aktuell.

Die besten Filme 2020: Platz 6 - The Gentlemen

© Universum Film The Gentlemen

Film: The Gentlemen

Community-Schnitt: 7,53927

Veröffentlichung: 27.02.2020 - Kino

Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat sich in London ein stattliches Marihuana-Imperium aufgebaut. Er will sich zur Ruhe setzen und plant, seine Drogen-Vorherrschaft gewinnbringend zu verkaufen. Ganz so einfach ist dieses kriminelle Unterfangen aber nicht.

Ein typischer Guy Ritchie-Film erwartet euch: ein schräges Figuren-Ensemble, ein Dialogfeuerwerk, ein Soundtrack zum Mit-Wippen und eine verwobene Geschichte mit schnellem Tempo und zahlreichen Wendungen.

Die besten Filme 2020: Platz 5 - Knives Out

© Universum Film Knives Out

Film: Knives Out

Community-Schnitt: 7,56901

Veröffentlichung: 02.01.2020 - Kino

Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) untersucht als Ermittler einen Mord, der mit einer wohlhabenden Familie zusammenhängt. Schnell erhitzen sich die Gemüter und diverse Familiengeheimnisse dringen ans Licht.



Schillernde Figuren, eine schnelle Erzählung und ein wendungsreicher Plot erwarten euch in Knives Out. Das Ensemble rund um Daniel Craig trägt das seinige dazu bei, dass dieser Krimi an seine Vorbilder erinnert und trotzdem ganz eigen ist.



Die besten Filme 2020: Platz 4 - 1917

© Universal Pictures 1917

Film: 1917

Community-Schnitt: 7,69373

Veröffentlichung: 16.01.2020 - Kino

Im Kriegsfilm 1917 werden zwei junge Soldaten auf eine unmögliche Mission geschickt: Sie sollen eine 1.600 Mann starkes Regiment ins Feindesland vor einem Hinterhalt warnen.

1917 ist ein Film, der ohne sichtbare Schnitte gedreht wurde. Dieser Ansatz bietet die Möglichkeit, so dicht wie nie zuvor an der Action dran zu sein, durch Kugelhagel zu flüchten und über Minenfelder zu stolpern.



Die besten Filme 2020: Platz 3 - Mein Lehrer, der Krake

© Netflix Mein Lehrer, der Krake

Ein Filmemacher schließt eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem Oktopus, der im Kelpwald Südafrikas haust. Auf einer Unterwasserreise durch den Tang teilt das Tier die Wunder seiner Lebenswelt.



Mein Lehrer, der Krake ist eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art. Wunderbare Unterwasseraufnahmen tragen zum Erfolg des Dokumentarfilms bei.

Die besten Filme 2020: Platz 2 - Hamilton

© Disney+ Hamilton

Disney+ präsentiert mit Hamilton den Mitschnitt des gleichnamigen Musicals von Lin-Manuel Miranda über das Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton. Gefilmt wurde eine Aufführung mit der Originalbesetzung am Richard Rodgers Theatre in New York.

So leicht war ein Erfolgs-Musical vom Broadway noch nie für so viele Menschen zugänglich. Hier trifft Hip-Hop auf Jazz, R&B vereint sich mit Soul und zudem gibt es große, klassische Musical-Nummern. Ein Streaming-Experiment, welches aufgegangen ist.



Die besten Filme 2020: Platz 1 - David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten

© Netflix David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten

Der britische Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough hat die Welt bereist und zahlreiche Dokus für BBC hergestellt. In dieser Netflix-Doku wirft er einen Blick auf unsere Erde aus seiner Perspektive. Der Blick ist vielleicht nicht neu, aber er zeigt eindringlich, wie sich unserer Planet in kürzester Zeit verändert hat.

Was sagt ihr zu der Top 25 der besten Filme 2020? Welchen Film würde ihr der Moviepilot-Community noch empfehlen?