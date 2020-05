Netflix quält Kinder: Neue Horrorserie von Spuk in Hill House-Schöpfer kommt

Alle Netflix-Nutzer, die sich von Spuk in Hill House begeistern (und gruseln) ließen, sollten jetzt aufmerken: Denn mit The Midnight Club kommt eine neue Horror-Serie von Mike Flanaghan zu dem Streaming-Dienst.

Spuk in Hill House schockierte, gruselte und erfreute 2018 das Netflix-Publikum. Manche nannten sie sogar die beste Horrorserie des Jahres. Wenn ihr zu diesen Begeisterten zählt, gibt es nun gute Nachrichten, denn Serienschöpfer Mike Flanagan plant eine weitere neue Horrorserie für den Streaming-Dienst.



In der angekündigen Serie The Midnight Club will Netflix Kinder in ein Gruselszenario stecken, dass den Minderjährigen die Haare zu Berge stehen lässt, denn mit dem nahenden Tod kommen hier einmal mehr Geister ins Spiel.



Spuk in Hill House-Nachfolger: Netflix gründet The Midnight Club

The Midnight Club basiert dabei auf einem Jugendbuch von Christopher Pike, das der amerikanische Autor 1994 veröffentlichte. Es spielt in einem Hospiz für todkranke Kinder, wo die jungen Patienten sich um Mitternacht zusammenfinden, um Gruselgeschichten zu teilen.



© Netflix Viele Kinder schon in Mike Flanagans Spuk in Hill House

Die lebensbedrohlich erkrankten schließen sogar einen Todes-Pakt, dass, wer auch immer als erstes stirbt, zurückkehren wird, um die anderen aus dem Jenseits zu kontaktieren. Klingt ein bisschen wie Netflix' Club der roten Bänder als Horrorserie, oder?

Wie Variety berichtet, hat Netflix den Spuk in Hill House-Schöpfer Mike Flanagan für die Umsetzung bereits fest unter Vertrag genommen. Gemeinsam mit Leah Fong (Once Upon a Time) soll er The Midnight Club mit zusätzlichen Einflüssen anderer Büchern von Christopher Pike adaptieren. Schon Flanagans Netflix-Horrorfilme Still und Das Spiel zeigen, dass der Regisseur bei dem Streaming-Riesen ein gern gesehener Gast ist.

Wird Netflix' The Midnight Club ein Jugend-Horror-Format wie Locke & Key?

Da die Vorlage zu The Midnight Club aus der Feder eines Kinder- und Jugendbuchautors stammt, ist die Vermutung naheliegend, dass Netflix hier ähnlich wie bei Locke & Key eine jugendliche Zuschauerschaft mit ins Horror-Boot holen will.

© Simon Pulse The Midnight Club: Originalcover des Buchs von Christopher Pike

Collider vergleicht das Werk von Vorlagen-Autor Christopher Pike mit dem von R.L. Stine. Als Horror-Verwandte könnte sich Netflix' The Midnight Club also auch von 80er und 90er Gruselstoffen wie Gänsehaut, Fear Street und Scary Stories to Tell in the Dark inspirieren lassen.

Netflix' Spuk in Hill House-Trailer fängt die Stimmung von The Midnight Club ein

Da The Midnight Club noch in einer frühen Planungsphase ist, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis die neue Horrorserie zu Netflix kommt. Da es aber schon in Spuk in Hill House mit Mike Flanagans Hilfe geisterhaft zuging, kann ein Rewatch des Trailers euch an dieser Stelle nochmal atmosphärisch die Nackenhaare zu Berge stehen lassen:



Spuk in Hill House - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bis The Midnight Club zu Netflix kommt, können wir uns dieses Jahr außerdem noch auf die Spuk in Hill House-Fortsetzung freuen, die als zweite Staffel Spuk in Bly Manor heißt, noch gruseliger werden soll und trotz der neuen (Anthologie-)Geschichte Stars der 1. Staffel zurückbringen wird.

Nicht zu verwechseln ist The Midnight Club außerdem mit Midnight Mass, einer weiteren angekündigten Netflix-Horrorserie von Mike Flanagan, die in Corona-Zeiten gerade pausieren muss.

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



Was versprecht ihr euch von Netflix' The Midnight Club? Könnte die Horrorserie an Spuk in Hill House heranreichen?