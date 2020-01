Neu auf Netflix: Diese 32 Filme und Serien retten euer Wochenende

Eine bittersüße Liebesgeschichte, Adam Sandler und die Rückkehr eines animierten Pferds. Netflix hält diese Woche einige namhafte neue Filme und Serien bereit.

Eingetaucht in der italienischen Sommersonne der 80er erzählt Luca Guadagnino mit Call Me by Your Name eine der aufrichtigsten Liebesgeschichten der vergangenen Jahre. Zwischen einem Jugendlichen (Timothée Chalamet) und dem Forschungsassistenten (Armie Hammer) seines Vaters (Michael Stuhlbarg) entsteht eine Romanze, die mit ihrer Lebendigkeit und ihren Konflikten universell von der Anziehung und dem Ringen der Liebe erzählt. Der Film ist nur einer von einigen namhaften Neustarts bei Netflix in dieser Woche.

Unterdessen steht seit heute der neue Film mit Adam Sandler in Form des Kriminalthrillers Der schwarze Diamant von den Brüdern Joshua Safdie und Benny Safdie (Good Time) beim Streamingdienst bereit. Wer dagegen nach Michael Bay-Spannung abseits des Blechgewitters der Transformers-Reihe lechzt, der sei hier auf den Actionthriller 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi hingewiesen. Am morgigen Samstag beginnt außerdem die große Ghibli-Welle bei Netflix.

Serienfreunde können zudem freudig wiehern: BoJack Horseman ist zurück. Die beliebte Animationsserie um das titelgebende Pferd und Ex-Sitcom-Star findet heute ihre Fortsetzung mit der zweiten Hälfte der finalen 6. Staffel.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller neuen Filme, Serien und Shows bei Netflix dieser Woche.

