Neu bei Amazon diese Woche: Zwei der größten Action-Kracher der letzten Jahre und 27 weitere Filme & Serien

Amazon gleicht diese Woche die geringe Anzahl an Neuzugängen mit absolutem Bombast aus. Insbesondere die Action-Community kommt auf ihren Geschmack.

Amazon Prime liefert diese Woche jede Menge Nachschub für Action-Fans. Wer es groß und bombastisch mag, wird auf jeden Fall fündig. Die Comedy-Fraktion wird mit der besten deutschen Amazon-Serie und einem der skurrilsten Filmtitel der letzten Jahre abgeholt.

Amazon Prime nimmt Monster-Action und neue Comedy-Folgen ins Programm

Als krachende Blockbuster sind die MonsterVerse-Filme Godzilla und Kong: Skull Island wohl kaum zu übertreffen. Wer es lieber etwas handfester mag, kann zu War greifen, in dem Jason Statham und Jet Li Handkantenschläge austauschen. Samuel L. Jackson-Fans mit Hang zu selbstironischem Pseudo-Trash werden mit Snakes on a Plane fündig.

Sci-Fi und Harry Potter: Alle neuen Filme & Serien bei Amazon im April

Darüber hinaus geht es im Streaming-Angebot mit der besten deutschen Amazon-Serie weiter. Seit Donnerstag sind zwei neue Folgen des Comedy-Hits LOL: Last One Laughing verfügbar, in dem diverse deutsche Komiker die Lachmuskeln unter Dauerfeuer stellen.

Alle neuen Filme bei Amazon diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon diese Woche

Fear the Walking Dead - eine neue Folge Staffel 7

Guilty Minds - Staffel 1

Justice - drei neue Folgen Staffel 1

LOL: Last One Laughing - zwei neue Folgen Staffel 3

Luxe Listings Sydney - eine neue Folge Staffel 2

Mi Selección Colombia - Staffel 1

Outer Range - zwei neue Folgen Staffel 1

Star Trek: Picard - neue Folge Staffel 2

Seattle Firefighters - eine neue Folge Staffel 1, drei neue Folgen Staffel 2, vier neue Folgen Staffel 3

Tom's Car Wash - Staffel 3

Die 20 besten Serienstarts im April: Von Better Call Saul bis LOL

