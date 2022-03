Neu bei Amazon Prime im April: Eine der besten Serien, Sci-Fi-Geheimtipp und 9 (!) Harry Potter-Filme

Hier findet ihr die Liste mit allen neuen Filmen und Serien, die im April 2022 bei Amazon Prime eintreffen. Mit dabei sind sämtliche Harry Potter-Filme und ein großartiges Marvel-Abenteuer.

Passend zum Kinostart von Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen nimmt Amazon Prime im April alle Filme aus dem Harry Potter-Universum ins Programm. Damit steht dem großen Marathon vor dem Kinobesuch nichts mehr im Weg.

Darüber hinaus gibt es im Angebot des Streaming-Diensts einen der besten Marvel-Filme der vergangenen Jahre zu entdecken: Spider-Man: A New Universe. Hier treffen die unterschiedlichsten Versionen der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft in einem abgefahrenen Multiversums-Abenteuer aufeinander.

Die beste Serie, die in den kommenden Tagen bei Amazon Prime eintrifft, ist The Leftovers. Das endzeitliche Drama von Lost-Mastermind Damon Lindelof wird von Folge zu Folge intensiver. Außerdem empfehlenswert: Der Sci-Fi-Geheimtipp Undone, der nach dreijähriger Wartezeit endlich in die 2. Staffel geht.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im April 2022

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im April 2022

Wie immer kann es sein, dass Amazon Prime spontan weitere Filme und Serien in sein Programm aufnimmt, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Auf welche der neuen Filme und Serien freut ihre euch am meisten?