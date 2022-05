Neu bei Amazon Prime: Zwei der besten Filme aller Zeiten und 27 weitere Filme & Serien

Auf Amazon Prime gibt es diese Woche reichen Nachschub. Mit dabei sind zwei Meilensteine der Filmgeschichte und ein DC-Epos in drei Teilen.

Amazon Prime nimmt diese Woche echte Knaller ins Programm. Gerade DC-Fans und Anhänger:innen epischer Gangster-Meisterwerke werden auf ihre Kosten kommen. Und auch die Serien-Community kommt mit einem der meisterwarteten Highlights 2022 nicht zu kurz.

Amazon Prime überzeugt mit DC-Bombast und zwei absoluten Klassikern

Alle, die sich nur im Geringsten für Filmgeschichte interessieren, wird die Aufnahme der Der Pate-Trilogie freuen. Der Pate und Der Pate 2 zählen zum Besten, was je auf einer Leinwand lief. Wer es moderner, aber ebenso episch mag, greift zur Dark Knight-Trilogie. Der titelgebende DC-Kracher The Dark Knight ist immer noch eine Messlatte, mit der sich jeder Superhelden-Blockbuster messen muss.

Für Serien-Bingewatching am Wochenende bietet sich dagegen The Wilds Staffel 2 an. Schon die ersten Folgen des Survival-Dramas schlugen bei Amazon ein wie eine Bombe. Und nun wird die Gruppe an weiblichen Gestrandeten zum ersten Mal wirklich mit ihren männlichen Gegenparts konfrontiert.

Alle neuen Filme bei Amazon diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon diese Woche

