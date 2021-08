Neu bei Amazon Prime: Zwei total verschiedene Ryan Reynolds-Filme, ein Action-Epos und 39 weitere Filme & Serien

Amazon Prime hat diese Woche neben zwei Ryan Reynolds-Filmen und dem teuersten indischen Blockbuster auch Godzilla und Kong: Skull Island im Angebot.

Ryan Reynolds hat von Tragikomödien bis Action-Blockbuster schon so einige Genres in Hollywood beackert. Diese Woche landeten zwei seiner Filme bei Amazon Prime, die unterschiedlicher kaum sein könnten: School of Life - Lehrer mit Herz und Killer's Bodyguard.

Außerdem gibt es das gewaltige Action-Epos Bahubali: The Beginning und 39 weitere spannende Filme und Serien ab sofort in der Amazon-Flatrate.

Ryan Reynolds bei Amazon Prime als ballender Bodyguard und genialer Lehrer

Nächste Woche kommt Killer's Bodyguard 2 in die Kinos. Passend dazu gibt es ab sofort bei Amazon Prime Video den ersten Teil Killer's Bodyguard, ebenfalls mit Ryan Reynolds, Salma Hayek und Samuel L. Jackson, zu sehen. Reynolds spielt in der Actionkomödie den Bodyguard eines Auftragskillers, der sich gegen einen Kriegsverbrecher verteidigen muss.

Seht den Trailer zu Killer's Bodyguard mit Ryan Reynolds:

Killer's Bodyguard - Trailer (Deutsch) HD

In School of Life aus dem Herzen der 00er Jahre, lange vor Deadpool, ist Reynolds in einer ganz und gar nicht ironischen Rolle zu sehen. Er spielt einen schwerkranken wie genialen Lehrer, an dem sich vor allem ein neidischer Kollege ein Beispiel nehmen muss.

Zu empfehlen ist von den beiden Filmen wohl eher Killer's Bodyguard. Der Actionkracher hat bei Moviepilot eine 6,7 und eignet sich damit für alle Reynolds- und Action-Fans bestens für einen unterhaltsamen Filmabend.

Alle neuen Filme diese Woche bei Amazon Prime

© Splendid Film Bahubali: The Beginning mit 45-minütiger Schlachtszene

Alle neuen Serien diese Woche bei Amazon Prime

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Die besten Serienstarts im August bei Amazon & Co. gibt's im Podcast

Wenn ihr mit den Filmen dieser Woche durch seid, bekommt ihr im Podcast Streamgestöber die volle Dosis an August-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Starzplay, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats vor.

