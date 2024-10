Neu bei Disney+: Der erfolgreichste deutsche Film der letzten 70 Jahre

Disney+ stockt sein Angebot mit neuen Filmen und Serien auf. Darunter befindet sich ein Western, der wie kein zweiter in den hiesigen Lichtspielhäusern eingeschlagen ist.

Über 11,7 Millionen Menschen haben sich 2001 in einen Kinosaal begeben, um Der Schuh des Manitu zu schauen. Das macht die Western-Komödie von Michael "Bully" Herbig zum erfolgreichsten deutschen Film der vergangenen sieben Dekaden. Bevor nächstes Jahr Teil 2 die Leinwand erobert, könnt ihr jetzt nochmal in das Original eintauchen.

Der Streaming-Dienst Disney+ hat den von Constantin Film vertriebenen Leinwand-Hit frisch in seinen Katalog aufgenommen. Ab sofort könnt ihr einen nostalgischen Ritt in die Vergangenheit unternehmen. Euch erwarten eineinhalb Stunden deutsche Popkultur-Geschichte – mit all ihren guten und schlechten Seiten.

Der Schuh des Manitu bei Disney+: Vor Teil 2 lohnt sich ein neuer Blick auf Bullys Western-Parodie

Ohne Rücksicht auf Verluste zieht Der Schuh des Manitu über die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand her, wenn Bully als Apachenhäuptling Abahachi auf den von Christian Tramitz verkörperten Ranger trifft. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf die Suche nach jenem titelgebenden Schuh, auf den es ebenfalls der Bösewicht Santa Maria abgesehen hat – brillant gespielt von Sky du Mont.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Schuh des Manitu schauen:

Der Schuh des Manitu - Trailer (Deutsch)

Trotz des wahnsinnigen Erfolgs ist das Vermächtnis von Der Schuh des Manitu inzwischen umstritten. Hat Bully einen zeitlosen Klassiker geschaffen oder kann man über die teils rassistischen und homophoben Witze nicht mehr lachen? Umso spannender ist es, nach all den Jahren einen neuen Blick auf den Film zu werfen.

Seit der Ankündigung der Fortsetzung haben wir das in der Moviepilot-Redaktion mehrmals getan und sind zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen. Ja, einige Szenen in Der Schuh des Manitu sind extrem unangenehm. Trotzdem beweist Bully hier ein großes Genre-Verständnis und weiß um die filmischen Vorzüge seiner Vorbilder.

Allein die Inszenierung von Santa Maria als eklig-charmanten Schurken ist ein Geniestreich und wenn wir ehrlich sind, ist Der Schuh des Manitu besser als die meisten Filme der von Scary Movie losgetretenen Spoof-Movie-Welle, die Anfang der 2000er Jahre auf selten geniale Weise große Blockbuster durch den Kakao gezogen haben.

Wann startet Der Schuh des Manitu 2 im Kino?

Anfang des Jahres überraschte Constantin Film mit der Ankündigung, dass sich eine Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu in Arbeit befindet. Diese trägt den Titel Das Kanu des Manitu und startet am 14. August 2024 im Kino. Wir dürfen gespannt sein, ob sich der Mega-Erfolg des Vorgängers nach all den Jahren wiederholen lässt.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Das Kanu des Manitu

Bully kehrt als Regisseur und Hauptdarsteller zurück, genauso wie Christian Tramitz und Rick Kavanian, der bei keiner Bully-Komödie fehlen darf. Das Trio hat ebenfalls das Drehbuch geschrieben. Bereits vor längerer Zeit verriet Bully an, dass er einige Dinge aus dem Original heute anders machen würde – jetzt hat er die Chance dazu.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.