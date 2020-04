Neu bei Netflix: Alle 30 Filme und Serien der Woche

Bei Netflix sorgt der spanische Thriller Das Schweigen des Sumpfes für Aufsehen. Außerdem geht Chris Hemsworth als Tyler Rake auf Mission. Die Neuzugänge in der Übersicht.

Was gibt es am Wochenende bei Netflix zum Streamen? Der VoD-Anbieter hat im Lauf der Woche einige neue Filme und Serien ins Angebot aufgenommen, und in den nächsten Tagen kommen noch weitere Zugänge. Chris Hemsworth versucht als Tyler Rake sein Glück in einem Militärfilm. Außerdem nahm Netflix die Vampirschwestern-Saga in sein Angebot auf.

Das Schweigen des Sumpfes neu bei Netflix

Ein besonderer Geheimtipp ist aber der spanische Film Das Schweigen des Sumpfes mit Pedro Alonso, der in Haus des Geldes Berlin spielt. In dem Netflix-Thriller findet ein Kriminalautor heraus, dass die Realität viel krimineller und gefährlicher ist als die Geschichten, die er schreibt.

Trailer zu Das Schweigen des Sumpfes

The Silence of the Marsh - Trailer (English) HD

Trailer zu Tyler Rake mit Chris Hemsworth

Tyler Rake: Extraction - Trailer (Deutsch) HD





Neue Filme bei Netflix

Aufregendes: Actionfilme und Thriller zum Streamen

Witziges: Komödien zum Streamen

Für die Familie: Kinderfilme zum Streamen

Interessantes: Dokumentationen zum Streamen

Neue Serien bei Netflix

Ab 26. April: The Last Kingdom: Staffel 4

