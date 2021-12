Neu bei Netflix im Januar: Große Sci-Fi-Serie kehrt zurück, alle 10 Harry Potter-Filme & noch viel, viel mehr

Netflix liefert schon jetzt das Angebot für 2022. Die neuen Filme und Serien im Januar versprechen viel. Es gibt die komplette Harry Potter-Reihe, ein Top-Sitcom und Sci-Fi.

Das ist mal clever: Bevor im April nächsten Jahres Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse startet, nimmt Netflix erstmals sämtliche Harry Potter-Teile auf, also auch Tierwesen 1 und Tierwesen 2. Das macht insgesamt zehn Filme. Zu den weiteren Highlights des neuen Angebots zählen die 3. Staffel der Sci-Fi-Serie Snowpiercer, der komplette Staffelschlag des Sitcom-Klassikers The Office (US) und John Wick 3.

Schaut hier den Trailer zu Phantastische Tierwesen 3

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Serien im Januar bei Netflix

Neue Netflix-Original-Filme im Januar

Neue Netflix-Dokumentationen im Januar

Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger 18/1/22

Heavenly Bites: Mexico 19/1/22

Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen 20/1/22

Neymar: Das vollkommene Chaos 25/1/22

John Wick 3 und Harry Potter: Alle weiteren neuen Filme bei Netflix im Januar

