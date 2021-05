Neu bei Netflix: Sci-Fi von Horrormeister und alle 54 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat diese Woche viele neue Filme und Serien ins Programm genommen. Einen spannenden Sci-Fi-Thriller, einen bildgewaltigen Horror-Sci-Fi-Mix und mehr findet ihr in der Übersicht.

Seit unserer letzten Netflix-Wochenübersicht hat der Streaming-Dienst sein Programm um einige spannende neue Filme und Serien erweitert. Mit The Woman in the Window und Oxygen sind zwei spannende Thriller gestartet, während Sci-Fi-Fans sich auf die Fortsetzung der Hit-Serie Love, Death & Robots freuen können. Die Netflix-Neuheiten findet ihr hier in unserer großen Übersicht mit allen neuen Titeln.

Neu bei Netflix: Sci-Fi-Thriller von Horror-Experte Alexandre Aja

Horror-Fans kommen diese Woche nicht an Oxygen vorbei, dem neuen Werk von Alexandre Aja. Der Regisseur begeisterte zuvor mit nervenzerfetzenden Werken wie High Tension, The Hills Have Eyes und zuletzt dem schonungslosen Tier-Horror Crawl.

Hier entspinnt sich erneut ein spannender Überlebenskampf, als die von Mélanie Laurent gespielte Protagonistin in einer Kältekapsel ohne Erinnerungen erwacht. Sie muss einen Ausweg aus ihrem klaustrophobischen Gefängnis finden, ehe ihr die Luft ausgeht.

Oxygen - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Netflix: Wildes Sci-Fi-Highlight für Zwischendurch

Die Anthologie-Serie Love, Death & Robots war für Netflix ein großer Hit und begeisterte mit 18 aufwendig animierten Kurzfilmen. Der Genre-Mix aus Horror, Sci-Fi, Action und Comedy ist nun mit Staffel 2 zurück. Hier gibt's acht neue Filme zu bestaunen, die einen kurzweiligen Binge-Spaß versprechen.

Love, Death & Robots - S02 Red Band Trailer (English) HD

Neu bei Netflix: Nervenaufreibender Thriller mit Amy Adams

Der ursprünglich für Oktober 2019 angekündigte Thriller The Woman in the Window startet endlich - nicht mehr in den Kinos, sondern auf Netflix. Hier spielt Amy Adams eine agoraphobische Frau, die von ihrem Fenster aus ein Verbrechen im Nachbarhaus beobachtet.

The Woman in the Window - Trailer (Deutsch) HD

Marvel-Fans können sich hier zudem auf ein Wiedersehen mit den The Falcon and The Winter Soldier-Stars Anthony Mackie und Wyatt Russell freuen.



Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die größten Streaming-Highlights im Mai 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps fürs Wochenende? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Mai-Highlights:

Das Wetter wird wärmer, doch das Bingen geht weiter. Wir geben euch die 20 besten Serienstarts und Highlights im Mai 2021, die ihr nicht verpassen dürft. Von Sci-Fi-Action über Superheld:innen bis hin zu deutscher Dramedy ist alles dabei.



