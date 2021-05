Neu bei Netflix diese Woche: Knallharte FSK 18-Action und 81 weitere Filme und Serien

Netflix hat diese Woche viele neue Film und Serien ins Programm genommen. Wir geben euch eine Übersicht über alle Neuzugänge und sprechen ein paar Empfehlungen aus.

Das Wochenende steht vor der Tür. Wir haben geschaut, welche Titel in den vergangenen Tagen bei Netflix in den Katalog gewandert sind. Mit Shooter und Escape Plan 3 befinden gleich zwei brutale FSK 18-Actioner in der Liste. Welche Filme und Serien darüber hinaus neu im Streaming-Angebot sind, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.

Neu auf Netflix: Das aufwühlende Drama Monster! Monster?

Monster! Monster? hat vor drei Jahren in Sundance seine Premiere gefeiert. Die Geschichte dreht sich um den 17-jährigen Steven, der des Mordes beschuldigt und zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wird. Doch Steven ist unschuldig. Zum Cast des Films gehören u.a. Jennifer Hudson, Jeffrey Wright und John David Wahsington.

Neu auf Netflix: Eine Dystopie über die Liebe, Menschen und Tiere

The Lobster entzückt nicht nur mit seinem Cast (u.a. Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux und Ben Whishaw), sondern auch mit einer faszinierenderen Prämisse. Die Geschichte spielt in einer dystopischen Welt, in der alleinstehende Menschen in ein Hotel gesperrt werden, wo sie sich in den nächsten 45 Tagen verlieben müssen. Wenn ihnen dies nicht gelingt, werden sie in ein Tier verwandelt und in den Wald geschickt.

Neu auf Netflix: David Lynchs umstrittene Dune-Verfilmung

Im September erscheint endlich Denis Villeneuves heiß erwartete Dune-Verfilmung. Bei Netflix könnt ihr seit dieser Woche zur Vorbereitung die eigenwillige Adaption von David Lynch aus dem Jahr 1984 anschauen. Kyle MacLachlan kämpft sich darin als Paul Atreides durch die unerbittliche Welt des titelgebenden Wüstenplaneten. Der Film ist umstritten, allein aufgrund der beklemmenden Atmosphäre aber sehr sehenswert.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?