Neue Chance für Henry Cavill als Superman: DC schmeißt Filmplan um

Bislang schien es nicht so, als würde uns in naher Zukunft ein neuer Superman-Film erwarten. Doch jetzt ist die Bahn überraschend frei. Kehrt Henry Cavill zurück?

Eigentlich ist Superman gemeinsam mit Batman das Aushängeschild von DC. Doch in den vergangenen Jahren wurde der Man of Steel immer mehr zum Sorgenkind. Seitdem Henry Cavill die Rolle als Clark Kent übernahm, lief es nicht wirklich rund.

Die drei Filme Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice sowie Justice League kamen allesamt nur mittelmäßig an, obwohl Cavill in seiner Rolle gefiel. Seitdem pausierte Superman auf unbestimmte Zeit - bis jetzt. Laut Heroic Hollywood (via Comic Book ) wird nun an einem neuen Superman-Film gearbeitet.

Kommt der neue Superman-Film mit Henry Cavill?

Die Nachricht ist überraschend, denn eigentlich war unklar, ob die Rolle von Superman überhaupt noch besetzt ist. Schließlich ist Henry Cavill mehr als beschäftigt. Als Geralt von Riva in The Witcher landete er einen riesigen Netflix-Hit, der in Zukunft noch viel größer werden wird. Zudem wird er für den Streaming-Dienst ebenfalls in die Rolle von Sherlock Holmes schlüpfen.

© Warner Bros. Henry Cavill in Justice League

Wo passt da also Superman hinein? Bisher wurde der neue Solofilm noch nicht angekündigt, es ist also unklar, ob Cavill zurückkehrt. Allerdings ließ der Schauspieler immer wieder durchblicken, dass er auch weiterhin Superman spielen will.

Für Superman: Arbeiten an Supergirl-Film gestoppt

Zuvor wollte Warner Bros. einen Supergirl-Film ins Kino bringen, ohne Bezug zur The CW-Serie mit Melissa Benoist. Diese frühen Arbeiten wurden nun aber gestoppt, um sich wieder auf den Man of Steel zu konzentrieren. So soll es aus der Sicht von Warner keinen Sinn gemacht haben, auf Justice League zunächst einen Supergirl-Film folgen zu lassen.

Man of Steel - Trailer (Deutsch) HD

Unbekannt ist, wann der neue Superman-Film kommen soll. Der enge DC-Terminplan spricht dafür, dass Henry Cavill frühestens 2023 wieder zu Clark Kent wird. Möglicherweise könnte sein Gegenspieler im neuen Teil der von Dwayne Johnson verkörperte Black Adam sein.

Wie Comic Book berichtete, sprach bereits letztes Jahr ein Produzent des kommenden Black Adam-Filmes darüber, dass ein Aufeinandertreffen möglich sei. Ob das wirklich passiert, wird sich erst in einiger Zeit entscheiden - sicher ist nur, dass ein neuer Superman-Film kommen soll.

Wollt ihr Henry Cavill wieder als Superman sehen?