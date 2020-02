Neue Marvel-Serie: Owen Wilson übernimmt große Rolle in Loki

Das hat wohl niemand erwartet: In Marvels Disney+-Serie Loki mit Tom Hiddleston wird Komödien-Star Owen Wilson eine tragende Rolle übernehmen. Und damit könnte er auch in die MCU-Filme kommen.

Loki, ein Meister der Täuschung - und damit freilich auch der Überraschungen. So verblüffte die Serie um den Lügenkönig am Wochenende damit, dass sie trotz fernem 2021-Start Teil des großen MCU-Serien-Trailers für Disney+ gewesen ist und damit das erste Bewegtmaterial überhaupt zu sehen war.

Noch viel überraschender ist aber eigentlich die Neuigkeit, dass niemand anderes als Owen Wilson eine prägende Rolle in Loki übernehmen soll, wie u. a. Variety berichtete.

Viele Rätsel um den Asgard-Prinzen

Völlig unter Verschluss gehalten wird aber, was genau das für eine Rolle sein. Klar ist nur, dass sie wohl groß ausfallen wird. Aber die Loki-Serie ist bis dato sowieso noch so geheimnisumwittert wie ihr namensgebender Protagonist (Tom Hiddleston).

Klar ist lediglich, dass Loki unter der Regie von Kate Herron mithilfe seines in Avengers: Endgame abgeluchsten Infinity Stein in verschiedenen Zeiten der Menschheitsgeschichte auftauchen wird.

Loki als Komödie und Owen Wilson als Bösewicht?

Comic Book mutmaßt, dass der Cast des vornehmlich im komischen Fach agierenden Stars darauf hinweist, dass Loki in eine eher komödiantische Richtung gehen wird. Während Owen Wilson natürlich primär aus den heiter-traumähnlichen Filmen von Wes Anderson (Grand Budapest Hotel, Darjeeling Limited) und überdrehteren Komödien wie Zoolander bekannt ist, ist er trotzdem auch mit ernsthaften Rollen nicht unvertraut, wie er zuletzt in Wunder unter Beweis stellte.

Trotzdem ist natürlich grundsätzlich davon auszugehen, dass Loki nicht frei von Humor sein wird - was aber primär daran liegt, dass der Schabernack-Gott auch in den Filmen immer mal wieder für einen Lacher gut gewesen ist. Dafür spricht ebenfalls, dass sich Regisseurin Kate Herron (Sex Education) als Komödienspezialistin einen Namen machte.

Denkbar wäre es, dass Wilson die Rolle des Bösewichts spielt - und freilich ganz besonders böse sein muss, bedenkt man, dass Loki ja selbst kein sonderlich rechtschaffener Charakter ist. Denn bei dem munteren Springen durch die Menschheitsgeschichte wäre das die plausibelste Erklärung, warum seine Figur trotzdem konstant anwesend ist.

Owen Wilson bald auch in den MCU-Kinofilmen?

Casting-News rund um die Disney+-Marvelserien sind auch deshalb besonders pikant, weil Kevin Feige verkündet hatte, dass Charaktere aus den Serien immer auch in den MCU-Filmen auftauchen könnten - und umgekehrt. Es ist also gut möglich, dass wir Owen Wilson bald auch auf der Leinwand zu sehen kriegen. Vielleicht sogar schon in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness, der laut Feige nicht nur mit WandaVision, sondern auch direkt mit Loki in Verbindung stehen soll.

Bis es mit Loki auf Disney+ losgeht, müssen wir uns aber noch gedulden. Die Serie ist erst für 2021 angesetzt. Zuvor gibt's dieses Jahr erst einmal WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier zu sehen.

Freut ihr euch auf Owen Wilsons Einstand im MCU? Und in was für einer Rolle seht ihr ihn?