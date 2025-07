Neuer Blockbuster erobert sofort Platz 1 bei Netflix: Fans mussten 5 Jahre darauf warten

Obwohl sie erst einen Tag bei Netflix ist, hat sich eine Action-Fortsetzung schon jetzt an die Spitze der Charts gesetzt. Fünf Jahre liegt der Start des Vorgängerfilms mittlerweile zurück.

Eigentlich war The Old Guard 2 vor drei Jahren schon abgedreht, als ein Führungswechsel bei Netflix das Sequel für zwei Jahre auf Eis legte. Erst 2024 wurden neue Nachdrehs in die Wege geleitet und so erreichte uns die Action-Fortsetzung über Charlize Therons unsterbliche Kampftruppe erst jetzt. Doch nach der langen Wartezeit setzte sich der Film sofort auf die Spitzenposition.



Auf Platz 1: The Old Guard 2 erobert die Netflix-Charts

The Old Guard stellte uns 2020 als Action-Abenteuer mit Fantasy-Elementen Andy (Charlize Theron), Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) und Nicky (Luca Marinelli) samt ihren Selbstheilungskräften vor. Seit Jahrhunderten griffen sie insgeheim ins Weltgeschehen ein, um die Dinge zum Guten zu wenden. In Teil 1 entkamen sie einem Pharma-Unternehmen, das sie studieren und für die eigenen Zwecke instrumentalisieren wollte, und nahmen Neuling Nile (KiKi Layne) in ihre unsterblichen Reihen auf.



In Teil 2 ist nun Andys vor 500 Jahren bei den Hexenprozessen im Meer versenkte Gefährtin Quynh (Veronica Ngo) zurück und nutzt den ins Exil geschickten Verräter Booker für ihre Zwecke. Außerdem hat eine mysteriöse Fremde (Uma Thurman), die sich Discord nennt, ihre ganz eigenen Pläne mit den Supersoldat:innen. Da braucht das Team dringend Verstärkung durch den bisher versteckt lebenden Unsterblichen Tuah (Henry Golding).

Schaut hier den Trailer zu The Old Guard 2

The Old Guard 2 - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem in The Old Guard noch Gina Prince-Bythewood (The Woman King) Regie geführt hatte, übernahm nun Victoria Mahoney (Yelling To The Sky) die Inszenierung der Fortsetzung. Statt den vorigen 2 Stunden und 5 Minuten ist The Old Guard 2 zwanzig Minuten kürzer als sein Vorgängerfilm, kommt also auf eine schlanke Laufzeit von 1 Stunde und 45 Minuten.

Wer The Old Guard 3 drehen wird, falls das nächste Sequel bei Netflix zustande kommt, steht noch nicht fest. Die Action-Filmreihe basiert auf einer 3-bändigen Graphic Novel-Vorlage * von Greg Rucka.

Durch die Beliebtheit des langerwarteten Sequels bei Netflix hat sich auch der erste Teil von The Old Guard wieder in den Netflix-Charts breit gemacht, aber seht selbst:

So sieht die Netflix-Top-10 der Filme aktuell aus:

