Neuer Star für Christopher Nolans ultimativen Abenteuerfilm enthüllt – Fans lieben es, ihn zu hassen

Christopher Nolan bringt die Odyssee ins Kino und hat dafür eine beachtliche Besetzung zusammengetrommelt. Jetzt ist der nächste Hollywood-Star des Fantasy-Abenteuer-Blockbusters bekannt.

Seit Oktober wissen wir, dass Christopher Nolan an einem neuen Film arbeitet. Wurde das Projekt anfangs nur mit kryptischen Informationsschnipseln umschrieben, steht inzwischen fest: Nolan adaptiert Homers Odyssee für die große Leinwand. Es wird sein erstes großes Fantasy-Abenteuer, bei dem er auf dem Regiestuhl sitzt.

Bei einem solchen Blockbuster-Projekt monumentalen Ausmaßes darf ein namhafter Cast nicht fehlen. Nachdem bereits mehrere Hollywood-Stars für die 250 Millionen US-Dollar teure Verfilmung gecastet wurden, schließt sich jetzt das nächste vertraute Gesicht dem Ensemble an: Jon Bernthal, bekannt aus The Walking Dead und Marvel.

Deadline bringt die Kunde vom Bernthal-Casting in The Odyssey.



Nach The Walking Dead und Marvel schließt sich Jon Bernthal dem neuen Christopher Nolan-Film an

In der 1. Staffel von The Walking Dead war Bernthal als Shane zu sehen, einer überaus zwielichtigen, aber für die Zombie-Serie wegweisenden Figur. Moralisch ambivalent ging es mit seiner zweiten Paraderolle weiter: dem Punisher aka Frank Castle. Erstmals verkörperte er Antihelden in der 2. Staffel von Marvel's Daredevil, danach folgte Marvel's The Punisher. Im März kehrt er in Daredevil: Born Again zurück.

Darüber hinaus tauchte Bernthal in den vergangenen Jahren in zahlreichen Filmen und Serien auf, meist in Nebenrollen, die auf den ersten Blick recht unspektakulär wirken. Bernthal hat jedoch die Gabe, jeder noch so unscheinbaren Figur ein markantes Profil zu verleihen. Ehe man sich versieht, hat man es mit einem äußert widerspenstigen Charakter zu tun, der einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will.

Man liebt es, ihn zu hassen: Bernthal schreckt nicht davor zurück, ungemütliche Rollen anzunehmen und zur Zielscheibe für den Unmut des Publikums zu werden. Bernthal kann sich großartig in unausstehliche Charakterzüge hineinsteigern, ohne die Nuancen in seinem Schauspiel zu verlieren. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie ihn Nolan in einer Fantasy-Abenteuer-Umgebung zum Einsatz bringen wird.

Der bisher bekannte Cast von The Odyssey:

Fantasy-Abenteuer: Wann startet The Odyssey im Kino?

Die Dreharbeiten zu The Odyssey sollen im Februar starten, damit der Film pünktlich am 16. Juli 2026 ins Kino kommen kann. Gedreht wird der Film, wie die vergangenen Nolan-Projekte auch, mit einem besonderen Fokus auf eine spätere Auswertung in IMAX-Kinos. Nolan soll dieses Mal sogar mit einer neuen IMAX-Technologie arbeiten.