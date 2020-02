Neues Jurassic World 3-Bild: Das süße Dino-Baby ist endlich fertig

Anfang des Monats vermittelte ein Jurassic World 3-Video einen ersten Eindruck eines Dinobabys als animatronische Figur. Jetzt gibt es den süßen Dino in seiner ganzen Pracht zu sehen.

Auch wenn uns erst 2021 ein neuer Jurassic World-Film erwartet, laufen die Vorbereitungen für die Produktion des Blockbusters schon auf Hochtouren. Während Details über die Handlung der Fortsetzung nicht über Andeutungen hinausgehen, gibt es bereits jetzt immer wieder Einblicke hinter die Kulissen.

Anfang des Monats teilte Colin Trevorrow ein kurzes Video, das die animatronische Figur eines Dinobabys zeigte. Jetzt hat der Jurassic World 3-Regisseur laut Screen Rant ein neues Bild geteilt, auf dem die süße Figur in voller Pracht zu sehen ist.

Schaut euch das fertige Jurassic World 3-Dinobaby auf dem neuen Bild an

Das neue Bild mit dem Dinobaby teilte Colin Trevorrow mit dem schlichten Zusatz "Ready." ("Bereit."). Ob damit nur der Einsatz der fertigen, bemalten Puppe oder die abgeschlossenen Vorbereitungen für den Beginn der Dreharbeiten zu Jurassic World 3 gemeint sind, bleibt offen:

Bislang gab es schon verschiedene Meldungen zum Cast von Jurassic World 3. Neben vielen Jurassic World-Stammschauspielern wie Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und Justice Smith wurden auch Jurassic Park-Rückkehrer in Form von Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum bestätigt.

Jurassic World 3: Alle wichtigen Infos zum dritten Teil der Dino-Reihe

Für die lange Wartezeit auf Jurassic World 3 wurden Fans vor einigen Monaten außerdem schon mal vertröstet. Mitte September 2019 landete der Kurzfilm Battle at Big Rock im Netz, der ein Jahr nach Jurassic World 2: Das gefallene Königreich spielt. Darin ist zu sehen, wie die Ausbreitung der Dinosaurier bereits Nordamerika erreicht hat.

In Deutschland startet Jurassic World 3 am 10. Juni 2021 in den Kinos.

Wie findet ihr das neue Bild von dem süßen Jurassic World 3-Dinobaby?