Nur noch kurz bei Netflix: Gleich 6 (!) Meisterwerke wie der beste John Wick und Spielbergs unterschätzter Sci-Fi-Hammer

Ende September fliegen wieder mehrere Filme bei Netflix aus dem Abo. Wir stellen euch sechs davon vor, die allesamt Meisterwerke sind.

Viele Filme bei Netflix sind Lizenz-Titel, die der Streamingdienst für einen begrenzten Zeitraum eingekauft und im Abo-Angebot hat. Daher fliegen vor Beginn eines neuen Monats oft viele davon raus. Auch Ende September trifft es wieder mehrere Titel, von denen gleich sechs absolut fantastisch sind.

Wir präsentieren euch alle sechs Film-Meisterwerke, die nur noch bis zum 30. September bei Netflix zu streamen sind.

Nur noch kurz bei Netflix: Der Soldat James Ryan

Steven Spielbergs erschütterndes Epos Der Soldat James Ryan führt eine Truppe Soldaten 1944 bei einer Evakuierungsmission direkt in die Hölle des Zweiten Weltkriegs. Besonders unvergesslich ist direkt die Eröffnungssequenz, für die der Regisseur die Invasion der Alliierten in der Normandie am Strand unglaublich erschütternd nachzeichnet.

Nur noch kurz bei Netflix: Fight Club

Mit Fight Club hat David Fincher einen der größten Kultfilme der 90er geschaffen. Nach der Vorlage von Chuck Palahniuk sowie mit Edward Norton und Brad Pitt in zwei ihrer besten Rollen ist der Streifen bis heute eine schwarzhumorig-stylishe Abrechnung mit toxischen Männlichkeitsidealen, Konsumwahn und dem Kapitalismus.

Nur noch kurz bei Netflix: John Wick 2

Als John Wick ist Keanu Reeves ein überragendes Karriere-Comeback geglückt. In der Rolle des stoischen Auftragskillers hat er sich bisher durch drei grandiose Actionfilme gekämpft und geschossen, doch der Höhepunkt bleibt John Wick: Kapitel 2. Das liegt nicht (aber vielleicht ein bisschen) daran, dass Reeves' Protagonist in dem Sequel die meisten Gegner killt. Es sind vor allem die perfekt aufeinander abgestimmten Set Pieces, die John Wick 2 zum vorläufigen Höhepunkt der Reihe machen.

Nur noch kurz bei Netflix: Krieg der Welten

Krieg der Welten hat bei der Moviepilot-Community nur einen Durchschnitt von 6 Punkten und das sollte dringend nach oben korrigiert werden. Mit dem Sci-Fi-Blockbuster hat Steven Spielberg einen düsteren Film gedreht, wie man dem Regisseur sonst kaum zutrauen würde. So apokalyptisch und beklemmend wurde eine Alien-Invasion selten in Bildern eingefangen, während Tom Cruise als Familienvater für den nötigen emotionalen Anker sorgt. Ein sträflich unterschätztes Meisterwerk.

Nur noch kurz bei Netflix: Mission: Impossible 1

Die Mission: Impossible-Reihe gehört längst zu den besten Action-Franchises der Gegenwart. Gerade der allererste Teil ist aber bis heute ein packendes Meisterwerk, in dem der Spionage-Thrill noch an erster Stelle steht. Das unvergleichlich fesselnde Herzstück von Mission: Impossible ist natürlich die Heist-Sequenz im CIA-Hauptquartier in Langley, bei dem garantiert jeder beim Zuschauen die Luft anhält.

Nur noch kurz bei Netflix: Shining

Der exzentrische Perfektionist trifft auf den Meister des Horrors und heraus kommt ein Genre-Meisterwerk für die Ewigkeit. Stephen King selbst mochte Stanley Kubricks Shining-Verfilmung nicht, doch der eiskalt-präzise Stil des Regisseurs bringt unglaubliche Horror-Bilder hervor, die von einem psychopathischen Jack Nicholson und den markerschütternd-angsterfüllten Blicken von Shelley Duvall gerahmt werden.

