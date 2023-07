Oppenheimer-Star Cillian Murphy hat in einem der besten Sci-Fi-Filme der 2000er mitgespielt und musste 16 Jahre auf seinen nächsten großen Kinoauftritt warten

Cillian Murphy war in den 2000ern einer der spannendsten Schauspieler, doch Hollywood wollte ihn nicht als Leading-Man akzeptieren. Über eine Dekade später erhält er mit Oppenheimer eine zweite Chance.

"Ich habe in meiner ganzen Karriere kein größeres Opfer von einem Hauptdarsteller gesehen", sagte Robert Downey Jr. kürzlich im Interview mit dem People -Magazin. Gesprochen hat der Iron Man-Darsteller über Cillian Murphy, mit dem er aktuell zusammen in Oppenheimer im Kino zu sehen ist. Ein besonderer Film: Murphy führt zum ersten Mal seit 16 Jahren einen Hollywood-Blockbuster an.

Das aufwendige Biopic über den US-amerikanischen Physiker J. Robert Oppenheimer spielt während des Zweiten Weltkriegs und erzählt von der Entstehung der ersten Atombombe. In einer Mischung aus Historienfilm und Thriller brilliert Murphy, als würde er regelmäßig dreistündige Hollywood-Epen schultern. Tatsächlich hat er das bisher kaum getan – und das, obwohl er Ende der 2000er Jahre kurz davorstand.

Der radikale Zombie-Thriller 28 Days Later ebnete Cillian Murphy den Weg nach Hollywood

Cillian Murphy, geboren 1976, war eine der ersten großen Schauspielentdeckungen des 21. Jahrhunderts. In einer Filmwelt, die auf der Suche nach frischen Gesichtern war, kam er genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit seiner rohen Performance in dem irischen Drama On the Edge (von Once-Regisseur John Carney) wurde er 2001 in seiner Heimat berühmt. Ein Jahr später folgte der internationale Durchbruch: 28 Days Later.

20th Century Studios Cillian Murphy in 28 Days Later

Genauso radikal wie Danny Boyles digitale Neuinterpretation des Zombie-Mythos war Murphys Schauspiel. Zwischen jugendlicher Unschuld und dem verzweifelten Blick eines Mannes, der den Abgrund der Welt gesehen hat, rannte er durch Londons verlassenen Straßen, während ihm Infizierte dicht auf den Fersen waren. Und gab uns zu keiner Sekunde Anlass zu glauben, dass er der Held der Geschichte ist.

Obwohl Murphy in 28 Days Later die Hauptrolle spielt, fehlt ihm die Selbstverständlichkeit eines klassischen Protagonisten. Der von ihm verkörperte Jim wird mit einer riesigen Ungewissheit konfrontiert: Als er aus dem Koma aufwacht, ist die Welt untergegangen. Er kann sich an nichts aus seinem alten Leben festhalten und driftet hilflos durch die Gegend. Von einem Leading-Man wird jedoch genau das Gegenteil erwartet. Man muss ihn sofort einordnen können.

Mit Sunshine hätte Cillian Murphy zum Leading-Man werden können, aber Hollywood hat ihm nicht vertraut

2007 stand Murphy erneut für Boyle vor der Kamera und blickte einer noch größeren Ungewissheit ins Angesicht: der sterbenden Sonne. In Sunshine mimt er den Physiker Robert Capa, der mit einer Bombe die Sonne (und damit auch die Erde) retten will. Die Parallelen zu Oppenheimer sind nicht zu übersehen. Erst recht nicht, wenn sich das Licht der Sonne in Murphys Augen spiegelt wie die Explosion der Atombombe.

20th Century Fox Cillian Murphy in Sunshine

Sunshine ist ein Ausnahme-Blockbuster, der verschiedene Genres vereint – von Science-Fiction über Horror bis hin zum Psycho-Thriller. Als der Film ins Kino kam, war Hollywood allerdings nicht bereit, Murphy langfristig den Platz im Rampenlicht zu geben, den er sich in den Jahren zuvor durch starke Nebenrollen in Das Mädchen mit dem Perlenohrring, Unterwegs nach Cold Mountain und Red Eye verdient hatte.

Das, was ihn in den 2000er zur hypnotisierenden Leinwandpräsenz gemacht hat, wurde Murphy plötzlich zum Verhängnis: Fünf Jahre nach 28 Days Later wusste das Publikum immer noch nicht, ob es ihm vertrauen kann. Der Aufstieg zum Hauptdarsteller blieb ihm verwehrt. Stattdessen perfektionierte er den zwielichtigen Rollentypus, der auch seine erste Begegnung mit Christopher Nolan geprägt hatte: Batman Begins.

In der Dark Knight-Trilogie taucht Murphy als Bösewicht Scarecrow auf, der sich dank toxischer Gase in ein Monster verwandelt – aber nur im Kopf seiner Feinde. So harmlos Murphys Gestalt wirkt: Innerhalb kürzester Zeit wird er zum ultimativen Albtraum-Gegner. Das musste auch Emily Blunt erfahren, als sie ihm in der Horror-Fortsetzung A Quiet Place 2 über den Weg lief. Jetzt spielt sie in Oppenheimer seine Ehefrau.



Im Fernsehen spielte Cillian Murphy neun Jahre lang die Hauptrolle, die er im Kino nie bekommen hat

Zwei Stunden lang können wir direkt in Murphys Gesicht starren, ohne herauszufinden, auf welcher Seite er wirklich steht. Er findet selbst in Figuren eine Ambivalenz, deren Wesen eigentlich glasklar beschrieben wird. So tickt kein Leading-Man in Hollywood. Kein Wunder, dass Murphy seine bisher größte Rolle in der grimmigen Gangsterserie Peaky Blinders (2013-2022) weit abseits des Blockbuster-Kinos gefunden hat.

Koch Media Cillian Murphy in Peaky Blinders

Im Fernsehen, wo Antihelden seit Die Sopranos und Breaking Bad zur Erfolgsformel eines großen Dramas gehören, konnte sich Murphy sechs Staffeln lang als Hauptdarsteller behaupten. Mit dem Gang-Anführer Thomas Shelby hat er sich seinen eigenen Walter White geschaffen. Mit jeder Episode lernen wir weitere düstere Facetten der Figur kennen, ehe sie zu dem Abgrund wird, in den Jim in 28 Days Later geblickt hat.

Auch Oppenheimer zehrt von den undurchschaubaren Widersprüchen, die sich in Murphys leidendem und gleichzeitig funkelndem Blick vereint. Bei Batman Begins musste er – trotz überzeugendem Screentest – die Hauptrolle abgeben. Nach vier weiteren gemeinsamen Filmen (The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Dunkirk) hat Nolan endlich den perfekten Part gefunden, in dem er brillieren kann.

Murphy ist in fast jeder Szene von Oppenheimer zu sehen, der in nur 57 (!) Tagen gedreht wurde. Das verlangt einem Schauspieler einiges ab. Kein Wunder, dass Downey Jr. voller Bewunderung von seinem Kollegen spricht. Murphy hat sich tief in die Gedankenwelt des Films vorgewagt. Seine profunde Darbietung ist das beste Zeugnis dafür: Er trägt die mächtigen drei Stunden von Oppenheimer komplett auf seinen Schultern.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.