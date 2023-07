Robert Downey Jr. & Matt Damon verlassen demonstrativ Premiere ihres 180-Millionen-Blockbusters und sie haben einen guten Grund

Die Schauspielenden in Hollywood befinden sich ab sofort im Streik. Der Cast von Christopher Nolans Oppenheimer setzt ein deutliches Zeichen und verlässt die London-Premiere.

Über mehrere Monate hinweg hat es sich angekündigt, jetzt ist es offiziell: Sämtliche Mitglieder der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) befinden sich im Streik. Die Auswirkungen sind bereits zu spüren: Bei der gestrigen Premiere von Oppenheimer in London ist der Cast nicht im Kino erschienen.



Obwohl Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon und Robert Downey Jr. kurz zuvor noch über den roten Teppich liefen, haben sie pünktlich zum Streikbeginn das Event verlassen. Regisseur Christopher Nolan stellte sein neues Werk allein dem Premierenpublikum vor. In seiner Rede solidarisiert er sich mit den streikenden Schauspielenden.

Christopher Nolan stellt sich bei der Oppenheimer-Premiere auf die Seite der Streikenden

Zum ersten Mal seit 63 Jahren streiken in Hollywood sowohl Drehbuchautor:innen als auch Schauspieler:innen. Diese Kombination könnte die gesamte Industrie lahmlegen. Die Traumfabrik blickt einer ungewissen Zukunft entgegen. Nolan spricht den SAG-Mitgliedern und seinem Cast vollsten Support aus.



Ich muss die Arbeit usneres unglaublichen Casts, angeführt von Cillian Murphy, würdigen. Die Liste ist lang – Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek und viele mehr. Ihr habt sie vorhin auf dem roten Teppich gesehen. Jetzt sind sie unterwegs, um ihre Streikschilder [...] zu schreiben und sich einer meiner Gilden, der Writers Guild, im Kampf für faire Löhne für arbeitende Mitglieder ihrer Gewerkschaft anzuschließen.

Nachfolgend könnt ihr euch Nolans Rede bei der Oppenheimer-Premiere anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch bei einem späteren Oppenheimer-Screening am gestrigen Abend trat Nolan vor das Publikum, um die Bedeutung des Streiks zu betonen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Support von großen Namen aus der Branche ist wichtig und setzt ein eindeutiges Zeichen. Nolan nutzt die Premiere seines 180 Millionen US-Dollar teuren Blockbusters bewusst, um das Licht auf die Missstände in Hollywood zu lenken.

Wann startet Christopher Nolans Oppenheimer im Kino?

Oppenheimer startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Wissenschaftlers und Physikers J. Robert Oppenheimer, der als Vater der Atombombe gilt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Film im Double-Feature mit dem weniger apokalyptischen Barbie schauen, der am gleichen Tag ins Kino kommt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.