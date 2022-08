Filme und Serien wie Sandman: 5 weitere Neil Gaiman-Verfilmungen im Stream

Neil Gaiman erschuf nicht nur die Geschichten des Sandman. Wer nach der Netflix-Serie Ähnliches sucht, wird im Stream mehr als fündig: 5 Alternativen aus dem Hirn des kreativen Autors erwarten euch.

Wenn ihr Netflix' Sandman-Serie schon durchgeschaut habt und ungeduldig auf die Zusatz-Episode und Staffel 2 wartet, müsst ihr nicht verzagen: Zur Überbrückung lassen sich nämlich weitere fantastische Welten von Autor Neil Gaiman streamen, der die Sandman-Comics, aber auch viele Romane schrieb. Die spannendsten verfügbaren Verfilmungen seiner Bücher und Comics haben wir euch hier zusammengetragen.

Sandman-Ersatz: Diese Serien nach Neil Gaiman-Vorlagen gibt es als Stream

Wer nach Sandman gleich in die nächste Serie starten will, muss als Neil Gaiman-Fan nicht lange suchen. Insbesondere 3 seiner Werke bieten sich fürs Bingen an.

1. Die Serie Lucifer hat mit Sandman sogar Figuren gemeinsam

Lucifer - S01 Trailer (Deutsch) HD

Lucifer ist wahrscheinlich am engsten mit Sandman verwandt: Der Teufel (Tom Ellis) verlässt die Hölle, um sich (als Polizei-Berater) auf der Erde auszuleben. Die Serie ging letztes Jahr nach 6 Staffeln zu Ende und basierte auf dem gleichen Sandman-Comic-Charakter des Teufels, den wir in der Netflix-Serie antreffen – auch wenn die TV-Serie sich deutlich mehr Freiheiten bei ihrer Geschichte herausnahm. Trotzdem bereitet der Figurenvergleich von Personal wie Lucifer oder Mazikeen in beiden Serien Freude.

Wo ihr den Sandman-Ersatz streamen könnt: bei Amazon Prime *

* Neil Gaiman-Vorlage: die Sandman-Comics *

2. Sandman-ähnlich: Himmel und Hölle treffen sich auch in Neil Gaimans Good Omens

Good Omens - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer nach Sandman eine weitere Neil Gaiman-Verfilmung sucht, in der der Autor nicht nur als Vorlagen-Lieferant, sondern auch als Serienschöpfer aktiv war, wird bei Good Omens fündig. Als die Apokalypse naht, müssen sich ein Dämon (David Tennant) und ein Engel (Michael Sheen) widerwillig, aber auf unterhaltsamste Weise, zusammenraufen. Staffel 2 soll noch dieses Jahr folgen.

3. Noch mehr Göttliches nach Sandman: Die Serie American Gods

American Gods - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auch die 3 Staffeln von American Gods basieren auf einer Buchvorlage von Sandman-Vater Neil Gaiman. Nicht gerade zimperlich in Sachen Gewalt entflammt dort ein Wettstreit der (unter den Menschen lebenden) Götter, in den Ex-Häftling Shadow Moon mitten hinein stolpert.



Wo ihr den Sandman-Ersatz streamen könnt: bei Amazon Prime *

* Neil Gaiman-Vorlage: American Gods *

Sandman-Ersatz: Diese Filme nach Neil Gaiman-Werken könnt ihr streamen

Wer es nicht gleich mit einer ganzen neuen Serie aufnehmen will, kann mit 2 Filmen nach Neil Gaiman-Werken viel Spaß haben. Nur Coraline ist aktuell leider nirgends zum Streamen verfügbar.

1. Fantastischer geht's nicht: Das Neil Gaiman-Abenteuer Der Sternwanderer

Der Sternwanderer - Trailer (Deutsch)

Der Sternwanderer begeistert Genre-Fans als unvergleichlicher Fantasy-Höhenflug ohne Franchise-Anbindung schon länger. Neil Gaimans Vorlage hat einen nicht gerade kleinen Anteil daran. Mit frischen Ideen, funkelnden Stars, Action, Witz und Gefühl bietet der Film eigentlich alles, was das Herz begehrt.

Wo ihr den Sandman-Ersatz streamen könnt: bei Amazon Prime *

* Neil Gaiman-Vorlage: Sternwanderer *

2. Abgedreht und übersinnlich: Der Sandman-Verwandte How to Talk to Girls at Parties

How to Talk to Girls at Parties - Trailer (Deutsch) HD

How to Talk to Girls at Parties geht nach den vielen Fantasy-Ausflügen eher in die Sci-Fi-Richtung. Basierend auf einer Geschichte von Neil Gaiman will ein Teenager auf einer Feier eigentlich nur ein Mädchen ansprechen, gerät dabei allerdings an ein paar Aliens (inklusive Elle Fanning und Nicole Kidman).



Wo ihr den Sandman-Ersatz streamen könnt: zum Leihen und Kaufen bei Amazon *, YouTube, AppleTV und anderen Anbietern

*, YouTube, AppleTV und anderen Anbietern Neil Gaiman-Vorlage: How to Talk to Girls at Parties *

Außerdem hält die Zukunft weitere Neil Gaiman-Projekte bereit: Aktuell wird von HBO Max Dead Boy Detectives als Serie verfilmt und auch eine Adaption von The Graveyard Book wurde vor einiger Zeit bestellt. Als Showrunner beteiligte der Autor sich außerdem an der fast fertigen Amazon-Adaption seines eigenen Romans Anansi Boys.

Welche Neil Gaiman-Verfilmung würdet ihr als Sandman-Ersatz empfehlen?