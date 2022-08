Sandman-Serie vs. Comic: Bild-Vergleich zeigt große Unterschiede bei wichtigsten Figuren

Wenn ihr die Sandman-Comics nicht kennt oder es schon länger her ist, dass ihr sie gelesen habt, könnt ihr die einzelnen Figuren hier in Bildern mit ihren Serien-Besetzungen bei Netflix vergleichen.

Netflix' Fantasy-Serie Sandman hält sich in ihrer Erzählung dicht an die mehrbändige Comic-Vorlage * und der Netflix-Comic-Fluch scheint endlich gebrochen zu sein. Doch wie optisch-nah sind die einzelnen Charaktere ihren gezeichneten Vorbildern? Bei einigen ist die Ähnlichkeit frappierend. In der direkten Gegenüberstellung mit dem Ursprungsmaterial von Neil Gaimans Zeichen-Kollegen in den DC-Comics tun sich aber auch große Unterschiede auf. Hier, in unserem Bild-Vergleich der 10 wichtigsten Sandman-Figuren der 1. Staffel, könnt ihr Serie und Comic miteinander abgleichen.

Achtung, es folgen Spoiler zu Sandman Staffel 1:

1. Sandman-Vergleich: Dream in Serie und Comic

Als titelgebende Hauptfigur ist Morpheus aka Dream einer der 7 Ewigen und Herr der Träume. Sein Comic-Look wurde vom realen Bauhaus-Sänger Peter Murphy inspiriert . In der Netflix-Serie orientierte der Sandman sich natürlich vor allem an seiner gezeichneten Vorlage, wenn auch mit etwas weniger wilder Haar-Mähne.

© DC Comics / Netflix Dream im Sandman-Comic und der Serie

Darsteller: Tom Sturridge

Sandman-Auftritte: in allen 10 Folgen der 1. Staffel

2. Sandman-Vergleich: Der Korinther in Serie und Comic

Der Serienkiller, der in der Netflix-Serie Sandman als entflohener Albtraum sein Unwesen treibt hat, hat eine Vorliebe für Augen. Vielleicht, weil er hinter seiner Brille selbst nur zwei weitere Münder samt Zähnen besitzt?

© DC Comics / Netflix Der Korinther im Sandman-Comic und der Serie

Darsteller: Boyd Holbrook

Sandman-Auftritte: in 7 von 10 Folgen der 1. Staffel

3. Sandman-Vergleich: Lucienne/Lucien in Serie und Comic

Als Dreams Bibliothekar, steht Lucien in Neil Gaimans Comic loyal zu seinem Meister, auch als dieser für lange Zeit (aufgrund seiner Gefangenschaft) verschwindet. In der Netflix-Serie wurde nach einem Gender-Swap aus Lucien Lucienne, die die Traumwelt in seiner Abwesenheit managt.

© DC Comics / Netflix Lucien/Lucienne im Sandman-Comic und der Serie

Darstellerin: Vivienne Acheampong

Sandman-Auftritte: in 6 von 10 Folgen der 1. Staffel

4. Sandman-Vergleich: Rose Walker in Serie und Comic

Die junge Rose Walker hat in Sandman eine besondere Verbindung zur Traumwelt. Als Wirbel (Vortex) wird sie allerdings zugleich zu einer zerstörerischen Gefahr. Nur indem ihre Großmutter Unity Kincaid ihre Bürde übernimmt, entgeht Rose der Tötung durch Dream.

© DC Comics / Netflix Rose Walker im Sandman-Comic und der Serie

Darstellerin: Vanesu Samunyai

Sandman-Auftritte: in 5 von 10 Folgen der 1. Staffel

5. Sandman-Vergleich: Desire in Serie und Comic

Dreams non-binäres Geschwister Desire wurde in den Comics vom Look her der Eurythmics-Sängerin Annie Lennox nachempfunden und sorgt sowohl in der Vorlage als auch in der Netflix-Serie Sandman mit Intrigen für Ärger.

© DC Comics / Netflix Desire im Sandman-Comic und der Serie

Dargestellt durch: Mason Alexander Park

Sandman-Auftritte: in 4 von 10 Folgen der 1. Staffel

6. Sandman-Vergleich: John Dee in Serie und Comic

© DC Comics / Netflix John Dee im Sandman-Comic und der Serie

Darsteller: David Thewlis

Sandman-Auftritte: in 4 von 10 Folgen der 1. Staffel

7. Sandman-Vergleich: John/Johanna Constantine in Serie und Comic

© DC Comics / Netflix John/Johanna Constantine im Sandman-Comic und der Serie

Darstellerin: Jenna Coleman

Sandman-Auftritte: in 3 von 10 Folgen der 1. Staffel

8. Sandman-Vergleich: Gilbert bzw. Fiddler's Green in Serie und Comic

John Dee ist das Kind von Dreams Gefangenenmeister Roderick Burgess und Ethel Cripps. Während die Figur in Neil Gaimans Comics vor ihrem Auftritt als Superschurke Doctor Destiny für Angst und Schrecken sorgte, wird derin der Serie vor allem durch seine geistige Erkrankung charakterisiert.Als verfilmter Comic-Charakter hatte John Constantine schon in Film und Serie anderweitige Auftritte. In Netflix' Sandman wird aus dem, Warlock und Antihelden eine Frau, mit der Dream sich auf einer Mission verbündet: Johanna Constantine. Ihren Namen entlehnt sie Johns Comic-Vorfahrin.

In Gilbert findet Rose Walker einen unerwarteten Freund, der sie sogar zu Serienkiller-Conventions begleitet. Er entpuppt sich schließlich als ein aus Dreams Reich entkommener Traum mit Bewusstsein, der eigentlich ein Ort ist, aber manchmal auch eine menschliche Gestalt annimmt: Fiddler's Green.

© DC Comics / Netflix Gilbert aka Fiddler's Green im Sandman-Comic und der Serie

Darsteller: Stephen Fry

Sandman-Auftritt: in 3 von 10 Folgen der 1. Staffel (Episode 1)

9. Sandman-Vergleich: Lucifer in Serie und Comic

Nachdem Neil Gaimans Lucifer schon eine ganze Serie bekam, machte die Netflix-Adaption des Sandman für die Neubesetzung des Höllen-Herrn eine radikale Kehrtwendung und ließ den Teufel zur Frau werden. Wobei der Game of Thrones-Star dem von David Bowie inspirierten Unterwelt-Herrscher optisch ironischerweise ähnlicher sieht als ihr Vorgänger Tom Ellis.

© DC Comics / Netflix Lucifer Gilbert aka Fiddler's Green im Sandman-Comic und der Serie

Darstellerin: Gwendoline Christie

Sandman-Auftritte: in 2 von 10 Folgen der 1. Staffel

10. Sandman-Vergleich: Death in Serie und Comic

© DC Comics / Netflix

Darstellerin: Kirby Howell-Baptiste

Sandman-Auftritt: in 1 von 10 Folgen der 1. Staffel

Als dergehört Death genau wie Dream zu den sieben Ewigen. Und obwohl Morpheus' Schwester, die den Sterbenden ihren Übergang in die sonnenlosen Lande (ins Jenseits) erleichtert, nur in einer Folge auftritt, hat sie große Bedeutung für die Geschichte des Sandman.

Wenn Staffel 2 von The Sandman kommt, oder schon zur Veröffentlichung einer gemunkelten 11. Bonus-Episode, dürften weitere wichtige Figuren (wie bislang noch nicht gezeigte Ewige) dazukommen.

Welche Figuren-Adaption vom Comic zur Netflix-Serie ist für euch die gelungenste?