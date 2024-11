Sauron weint: Herr der Ringe-Moment war in Staffel 2 so nicht geplant, aber es gibt eine gute Erklärung dafür

Nicht alle Herr der Ringe-Szenen der 2. Staffel waren von Anfang an so geplant. Ringe der Macht-Star Charlie Vickers überraschte als Sauron am Set alle mit seinem weinenden Bösewicht.

Achtung, es folgen Spoiler zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie: Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht liegt hinter uns und alle 8 Folgen sind mittlerweile bei Amazon Prime * zu streamen. Ein Highlight der neuen Season war für viele die toxische Beziehung von Annatar/Sauron (Charlie Vickers) und Celebrimbor (Charles Edwards), die im Finale für den Elbenschmied tödlich endet. Der überraschendste Moment dieses Mordes war allerdings nicht geplant.

Saurons Träne in Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie hat Charlie Vickers improvisiert

Zu spät kommt Elb Celebimbor hinter Annatars wahre Identität. Das tragische Ende des Herren von Eregion, wenn Sauron Celebrimbor foltert, mit Pfeilen spickt und schließlich per Speer aufspießt und tötet, wurde in Die Ringe der Macht im Vergleich zur Buchvorlage sogar noch entschärft. Trotzdem ist es eine der traurigsten Szenen der 2. Staffel. So traurig, dass sogar Sauron weint – was viele überrascht haben dürfte. Vielleicht auch deshalb, weil der Gefühlsausbruch improvisiert war, wie Charlie Vickers Dextero zum Finale verriet:

Das war ein wirklich besonderer Tag. [...] Wir haben [die Szenen von Sauron und Celebrimbor] chronologisch gefilmt, es war also das Ende für Charles Edwards und mich, nachdem wir acht Monate in diesem Raum verbracht hatten. Das Ende der Straße zu erreichen, war sehr emotional und komplex; eine lange, schwierige Szene mit vielen beweglichen Elementen.

Als Celebrimbors Körper schließlich erschlafft und stirbt, erlebt das Ringe der Macht-Publikum, wie eine einzelne Träne Saurons Gesicht herabrinnt. Eine unerwartete Wendung für einen Bösewicht, der bisher nie Reue gezeigt hat:

Ich denke, es war eine enorme Befreiung von Emotionen, Wut und Traurigkeit. Oft kann man solche Dinge gar nicht erklären, weil sie einfach passieren. Als wir die Szene filmten, war es nicht meine Absicht, dass das passiert. Das ist die Schönheit des Schauspiels: Du lebst im Moment und wenn etwas passiert, musst du dem vertrauen und da einfach mitgehen.

Der spontane Moment gefiel den Herr der Ringe-Serienschöpfer:innen offenbar so gut, dass er Teil des Finales wurde, obwohl er nicht im Drehbuch gestanden hatte.

Warum weint Sauron im Staffel 2-Finale von Die Ringe der Macht?

Sauron-Star Charlie Vickers versuchte natürlich trotzdem zu ergründen, warum das ultimative Böse eine Träne für seinen manipulierten Feind vergießt:



Rückblickend gibt es dafür so viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich denke, er könnte traurig sein. Es ist ein Element der Trauer, dass er seinen kreativen Partner verloren hat und jemanden, den er wirklich respektiert hat. Aber es ist auch der Moment, in dem er besiegt wurde. Er hat die 9 Menschenringe nicht bekommen und Celebrimbor hat ihn dazu gebracht, ihn zu töten. Sein Ärger hat ihn übermannt und dieser Kontrollverlust ist sehr un-Sauron-haft. Kontrolle ist ihm das Wichtigste. Es steckt also viel Komplexität darin.

Auch bei Reddit diskutieren Herr der Ringe-Fans, warum Sauron in Folge 8 der 2. Staffel so einen "menschlichen" Moment bekommt. Eine weitere Erklärungs-Facette könnte sein, dass Sauron zwar der große Serien-Gegenspieler ist, sich selbst aber für den Retter von Mittelerde hält: jemand Gutes, der manchmal Böses tun muss, um die Welt (unter seiner Herrschaft) zu verbessern.

Als Sauron Celebrimbor fragt, warum er ihn zwingt, ihn zu foltern, glaubt er daran, dass er im Recht ist. Oder wie der Elbenschmied es ausdrückt: Der "Herr der Ringe" ist ein so großer Betrüger, dass er sich sogar selbst betrügen kann. In Staffel 3 dürfte diese Trauer und Wut sich weiter entladen, wenn Sauron den Einen Ring schmiedet und Mittelerde mit Krieg überzieht. Nur ob er sich Galadriels "Heil dich selbst"-Ratschlag zu Herzen nimmt, bevor er sich an die "Heilung" Mittelerdes macht, ist trotz aller Tränen fraglich.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale von Staffel 2 und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?

