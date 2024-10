Versteckte Herr der Ringe-Hinweise für Staffel 3 sind vielen garantiert entgangen: Sauron hat schon 5 Elemente für den Einen Ring

In Staffel 3 von Die Ringe der Macht, wird Sauron seinen noch fehlenden Meisterring erschaffen. Das besagen zumindest fünf Herr der Ringe-Spuren, die die Serie gelegt hat.

Staffel 2 von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist vorbei, nicht aber die Spekulationen, was uns in Staffel 3 erwartet. Dass Sauron Großes (und Böses) vorhat, dürfte allen klar sein. Doch ist euch aufgefallen, dass er insgeheim vielleicht schon alles eingesammelt hat, was er für die Erschaffung des Einen Rings braucht?

Backe, backe Meisterring: Mit diesen 5 Zutaten dürfte Sauron in Staffel 3 den Einen Ring erschaffen

Neben versteckt gestreuten Hinweisen, wer im Cast von Die Ringe der Macht durch einen Menschen-Ring bald zum Ringgeist werden könnte, besteht Saurons (Charlie Vickers) nächste Aufgabe in Staffel 3 auch darin, das letzte noch nicht geschmiedete Schmuckstück unter den insgesamt 20 Ringen der Macht zu erschaffen: seinen Meisterring. Also den Einen Ring, mit dem er sich alle unterwerfen will – ebenjenen Ring den Frodo später zum Schicksalsberg tragen wird.



Zur konkreten Herstellung von Saurons Ring hält J.R.R. Tolkien sich in seinen Schriften bedeckt. Wir wissen lediglich von einigen mächtigen Eigenschaften des Rings. Beispielsweise, dass er wie Gold aussieht, aber ungleich härter ist. Der Dunkle Lord hat ihn persönlich in den Feuern des Vulkans Orodruin geschmiedet, wo er später ausschließlich vernichtet werden kann. Das simple Rund trägt die Inschrift des Ringgedichts ("Ein Ring, sie zu knechten ...") in der Schwarzen Sprache, was aber nur im Feuer sichtbar wird. Außerdem hat der Meisterring die Macht, Sauron die Gedanken anderer Ringträger lesen zu lassen. Sterbliche Träger (wie Hobbits) macht er unsichtbar, lässt sie in eine Parallel-Welt treten und verlängert ihr Leben.

Die Frage ist nun: Hat Sauron alles, was er zum Schmieden des Einen Rings benötigt? 5 Elemente, die er in den ersten zwei Staffeln "gesammelt" hat, deuten darauf hin, dass er in Staffel 3 von Die Ringe der Macht direkt loslegen könnte.

1. Der Schicksalsberg existiert als Herr der Ringe-Schmiede seit Staffel 1

Den wichtigen Ort, an dem der Meisterring laut Tolkien das Licht der Welt erblickt, kennen wir seit Folge 6 der 1. Staffel: wo in der Katastrophe von Udûn der Vulkan in den Südlanden ausbrach und Mordor erschuf. Im Staffel 1-Finale glühten die Feuer des Orodruin bereits in Saurons Auge, er weiß also, wo er hin muss, um die nötige Hitze für sein Meisterwerk zu finden.

In Folge 6 der 2. Staffel erblickt auf Númenor außerdem Pharazôn im Palantír eine Vision von Sauron in seiner menschlichen Halbrand-Gestalt sowie eine dickflüssige Lava-Masse, die sich im Inneren des Schicksalsbergs befinden könnte.

2. In Staffel 2 hat Sauron von Celebrimbor alles nötige Schmiede-Wissen erlernt

In Staffel 2 von Die Ringe der Macht sehen wir Sauron dabei zu, wie er Celebrimbor (Charles Edwards) dazu bringt, nach den 3 Elben-Ringen auch noch 7 Zwergen-Ringe und 9 Menschen-Ringe zu erschaffen. Nicht zu unterschätzen ist neben seinen Manipulationen aber auch das Wissen, das er durch den talentierten Elbenschmied erlangt. Sauron lernt so viel, dass er am Ende sogar behauptet, er könne die Menschen-Ringe jetzt allein erschaffen. Man kann Saurons Zeit in Eregion also als Ausbildung werten, in der er vom Lehrling zum Meister-Schmied aufsteigt.

3. Eine Herr der Ringe-Zutat rinnt als Blut durch Saurons Adern

Eine Überraschung, die (als Neuschöpfung der Herr der Ringe-Serie) wohl kaum jemand kommen sah, ist, dass das zusätzliche Mithril, das Sauron "organisiert", in Wahrheit eine Illusion ist: Am Ende von Staffel 2 erkennt Celebrimbor, dass er Saurons schwarzes Blut in den Menschen-Ringen verarbeitet und diese damit verdorben hat. Das Motto "wahre Schöpfung erfordert Opfer", bewahrheitet sich hier. Dass der Bösewicht in Staffel 3 noch mehr bluten muss, um seinen Meisterring zu füttern, ist nach dem einmal gelungenen Versuch sehr wahrscheinlich.

4. Feanors Hammer ist am Ende von Staffel 2 in Saurons Besitz

Als magisches Artefakt des ersten großen Elben-Schmieds Feanor, bestaunt Elrond dessen Hammer schon in Staffel 1. In Staffel 2 will Celebrimbor an den Ruhm des Silmaril-Schöpfers anknüpfen und erschafft damit die Zwergen- und Menschenringe. Vor seinem Tod wirft der Herr von Eregion das mächtige Instrument wütend aus dem Fenster. Doch ist euch aufgefallen, dass Sauron Feanors Hammer am Ende (nach Galadriels Klippensturz) erneut in den Händen hält, während Harfüßin Magsie im Voice-Over davon spricht "etwas Neues zu erschaffen"?

5. Als Ring-Metall könnte Sauron in Staffel 3 Morgoths Krone verwenden

In einer spannenden Theorie von Screenrant könnte uns außerdem das Material für den Einen Ringe schon unterkommen sein: in Form von Morgoths Krone, die Sauron sich am Ende der 2. Staffel vom getöteten Adar (Sam Hazeldine) zurückholt. Der düstere Kopfschmuck ist nicht nur ein Machtsymbol und eine mehrfach erprobte Stichwaffe. Der Krone wohnen auch dunkel-magische Eigenschaften inne, wie Galadriels vergiftete Verletzung beweist. Kein Wunder, da sie einst Saurons Lehrmeister Morgoth (aka Melkor) gehörte, der noch viel mächtiger und böser war.

Wenn Die Ringe der Macht besagte Krone schon von Tolkien zweckentfremdet, indem sie sie nicht mit Saurons Vorgänger zusammen ins Nichts verbannt, könnte sie noch einen weiteren Zweck haben: Wird Sauron das düstere Artefakt einschmelzen, um daraus den Einen Ring zu erschaffen? Strenggenommen ist die Krone aus Eisen und der Meisterring hat eine goldene Farbe. Aber mit der im Staffel 1-Finale eingeführten Idee einer Legierung (also Mischung unterschiedlicher Metalle), muss das kein Hinderungsgrund sein. Wir werden es in Staffel 3 herausfinden, die voraussichtlich 2026 zu Amazon Prime Video * kommt.

