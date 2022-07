Schlag in Gesicht für Marvel bei wichtigstem TV-Preis: Das sind die Emmy-Nominierungen 2022

Die Emmy-Nominierungen sind da! Serien von Netflix wie Stranger Things und Squid Game haben große Chancen. Das MCU wiederum muss draußen bleiben.

In den USA wurden die Nominierungen für den wichtigsten TV-Preis der Welt vergeben : Die Emmys. Der Award verlor zwar in den letzten Jahren an Relevanz. Er ist aber gerade jetzt ein guter Gradmesser dafür, welcher Streamingdienst und welche Sender in der Serienschwemme die größte Treffer-Rate haben. Oder anders: Wo entstehen gerade die besten Serien?

Emmy-Nominierungen: Dicke Enttäuschung für Marvel, Erfolge für Squid Game und Stranger Things

Das Marvel-Universum bei Disney+ muss hier die nächste Niederlage einstecken. Letztes Jahr sackte die gefeierte Produktion WandaVision zwar haufenweise Nominierungen ein. Bei der Preisverleihung wurde die erste exklusive MCU-Serie von Disney+ aber vollständig ignoriert.

Im Jahr 2022 kommt es noch schlimmer: Serien wie Loki, Moon Knight und Hawkeye scheitern schon an der Nominierungshürde. Gerade Loki mit Tom Hiddleston durfte sich durchaus Hoffnungen auf eine Berücksichtigung machen und hatte sogar einen Plan . Aber auch eine Nominierung für Oscar Isaac (Moon Knight) wäre keine Überraschung gewesen. Ein Trostpreis für Disney: Die drei in der Kategorie Beste Mini-Serie nominierten Dopesick, The Dropout und Pam & Tommy sind allesamt zumindest beim deutschen Disney+ streambar.

Das MCU aber wird bei der Emmy-Verleihung am 10. September 2022 überhaupt nicht vertreten sein. Das muss MCU-Chef Kevin Feige erstmal verdauen. Besser sieht es für Netflix und HBO aus, die allein in der Kategorie Beste Drama-Serie drei bzw. zwei Mal auftauchen. (Falls ihr euch das fragt: Die gefeierte The Boys Staffel 4 ist erst nächstes Jahr bei den Emmys zugelassen.)

Die wichtigsten Emmy-Nominierungen mit Stranger Things und Squid Game

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Beste Comedy-Serie



Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Bester Schauspieler in einer Mini-Serie

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

