Sci-Fi-Horror-Meister kehrt mit Film zurück, in dem Verwesung von Toten miterlebt werden kann: Schaut den Trailer

David Cronenberg zählt du den genialsten Sci-Fi- und Horror-Regisseuren. Jetzt kommt sein neuer Film, der auch extrem persönlich geworden ist. Schaut schon mal den ersten Trailer.

Mit Klassikern wie Die Fliege und Videodrome ist David Cronenberg zu den gefeiertsten Regisseuren aus dem Sci-Fi- und Horror-Bereich geworden. Gerade sein entfesselter Körperhorror, der bizarrste Auswüchse und unangenehme Verformungen zelebriert, ist neben seiner unermüdlichen Neugier für fortschrittliche Technologien das größte Cronenberg-Markenzeichen.

Nach Crimes of the Future meldet sich der Kanadier dieses Jahr mit einem neuen Spielfilm zurück, der bei den aktuellen Filmfestspielen in Cannes Weltpremiere feiern wird. Ihr könnt jetzt schon einen ersten Teaser-Trailer zu The Shrouds schauen. Darin setzt sich Cronenberg neben seinen gewohnten Motiven auch mit einem sehr persönlichen Schicksalsschlag auseinander.

Hier ist die erste Vorschau zu The Shrouds:

The Shrouds - Teaser Trailer (English) HD

Sci-Fi-Horror-Meister kehrt zurück: Das ist die Story von The Shrouds

In der Handlung des Films trauert der Geschäftsmann Karsh (Vincent Cassel) so sehr um seine Frau, dass er eine revolutionäre neue Technologie entwickelt. Damit soll es über speziell ausgestattete High-Tech-Friedhöfe möglich sein, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Auch spezielle Aspekte wie der Verwesungsprozess von Toten soll so miterlebt werden können. Das kontroverse Verfahren löst schnell Proteste aus und erste Gräber auf dem Friedhof werden verwüstet.

Mit The Shrouds hat Cronenberg nicht nur eine weitere Variation seiner Lieblingsthemen inszeniert. Durch den Film verarbeitet er auch den Tod seiner 2017 verstorbenen Frau Carolyn, mit der er jahrzehntelang zusammen war.

Im aktuellen The Wrap -Interview spricht The Shrouds-Star Diane Kruger auch darüber, dass sie von der starken Emotionalität des Drehbuchs überrascht war und das Werk klar für den persönlichsten Film des Regisseurs hält.

Wann kommt der neue David Cronenberg-Film ins Kino?

Gerade wird The Shrouds erstmals öffentlich beim Filmfestival in Cannes gezeigt. Ein deutscher Verleih steht ebenso wenig fest wie ein deutscher Kinostart. Die Reaktionen in Cannes könnten die Entwicklungen rund um den Film aber beschleunigen. Bis jetzt hat Cronenbergs neuster Film nur in Frankreich einen Kinostart im September.