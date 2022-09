Serienkiller-Horror schon morgen bei Netflix: Marvel-Star wird in Dahmer zum gefürchteten Monster

Bei Netflix startet morgen die neue Horrorserie Dahmer. Dazu gibt es nun einen neuen Trailer, in dem sich Evan Peters in den ikonischen Serienkiller Jeffrey Dahmer verwandelt.

Einer der grausamsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte sucht schon in wenigen Stunden Netflix heim. Am morgigen Mittwoch startet nämlich die neue Horrorserie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Darin entfesselt American Horror Story-Ko-Schöpfer Ryan Murphy den aus der Kult-Anthologie bekannten Evan Peters als albtraumhaftes (und leider sehr reales) Horror-Monster.

Kurzem nach der Veröffentlichung des ersten furchteinflößenden Dahmer-Trailers legt Netflix direkt vor dem Start noch einen zweiten Trailer nach. Denn laut Netflix braucht es mindestens zwei Vorschau-Videos, um der Komplexität dieser ungewöhnlichen Serienkiller-Serie gerecht werden zu können.

Der neue Trailer zum Serienkiller-Horror mit Evan Peters bei Netflix

DAHMER - Monster The Jeffrey Dahmer Story Trailer 2 (Englisch)

Dahmer ist nicht die typische Serienkiller-Geschichte, die wir schon unzählige Male in Filmen und Serien gesehen haben. Anstatt den Fokus auf die grausamen Taten des als Milwaukee-Kannibale bekannten Jeffrey Dahmer setzen, wählt die von Ryan Murphy und Ian Brennan kreierte Netflix-Serie einen anderen Blickwinkel. Sie wird im Verlauf der 10 Episoden niemals aus seiner Perspektive erzählt.

Über 10 Episoden beleuchtet die Miniserie stattdessen die Geschichten der Opfer Dahmers sowie der Menschen, die ihn aufzuhalten versuchten und jener, die einfach wegschauten. Eingebettet wird der Horror in eine größere Erzählung darüber, wie Rassismus, Homophobie und systemisches Versagen dazu führten, dass Jeffrey Dahmer zwischen 1978 und 1991 ungehindert 17 junge Männer ermorden konnte.

3 neue Projekte vom American Horror Story-Schöpfer starten im Herbst bei Netflix

Ryan Murphy, der Ko-Schöpfer von American Horror Story und American Crime Story, hat im Rahmen seines 300-Millionen-Deals mit Netflix schon einige spannende Filme und Serien entwickelt und produziert. In diesem Herbst gehen gleich drei neue Murphy-Projekte bei Netflix an den Start.

© Netflix Evan Peters als Jeffrey Dahmer

Der Startschuss gibt Dahmer am 21. September 2022. Am 5. Oktober geht es direkt weiter mit der Stephen King-Verfilmung Mr. Harrigan's Phone, die gemeinsam von Murphy und Blumhouse produziert wurde. Ebenfalls im Oktober startet die Thrillerserie The Watcher, die wie Dahmer von Ryan Murphy und Ian Brennan kreiert wurde. Die Hauptrollen spielen Naomi Watts, Bobby Cannavale und Jennifer Coolidge.

Wer darüber hinaus noch mehr zu Jeffrey Dahmer erfahren möchte, muss auch nicht lange warten. Schon am 7. Oktober veröffentlicht Netflix die True Crime-Doku Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders. Diese präsentiert Tonaufnahmen, auf denen der Killer selbst seine schaurigen Taten schildert.

