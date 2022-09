She-Hulk kündigt geheimen Bösewicht an und eine Comedy-Ikone könnte den Frauenhasser spielen

Die neue MCU-Serie She-Hulk deutet am Ende von Folge 3 einen neuen Bösewicht an, der Jennifer Walters stehlen will. Dahinter könnte sich ein ikonischer Marvel-Schurke verstecken.

Die neue MCU-Serie She-Hulk: Die Anwältin ist keine gewöhnliche Marvel-Show. Statt einer durchgehenden Handlung bekommen wir Woche für Woche absolut schräge Gerichtsfälle präsentiert, während Jennifer Walters (Tatiana Maslany) mit den Höhen und Tiefen ihrer neuen Prominenz als Superanwältin konfrontiert wird. Aber worauf wird die 9-teilige Staffel hinauslaufen? Am Ende Folge 3 deuten sich nun das mögliche Endgame und ein geheimer Bösewicht ab.

Wer wird der geheime Bösewicht in der Marvel-Serie She-Hulk?

In den finalen Minuten der 3. Folge wird She-Hulk in einer dunklen Gasse von den bewaffneten Mitgliedern der Wrecking Crew attackiert. Die werden von der grünen Hünin mächtig vermöbelt und ergreifen schnell die Flucht. Hinter dem Angriff steckt aber noch viel mehr. Wir erfahren, dass die Truppe im Auftrag eines geheimen Strippenziehers arbeitet, der an eine Probe von Jens Blut gelangen will.

Schaut hier den Trailer zur Marvel-Serie She-Hulk:

She-Hulk Die Anwältin - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie gefährlich es sein könnte, wen jemand das Blut eines Hulks missbraucht, deutete Bruce Banner (Mark Ruffalo) bereits in der Auftaktfolge an, als er alle entnommenen Blutproben seiner Cousine direkt wieder vernichtet. Ein Bösewicht, der selbst einen Hulk erschaffen will? Das könnte definitiv auf eine spannende Konfrontation im Finale hinauslaufen.

Wer wirklich dahinter steckt, verrät uns die Serie aber noch nicht. Mit der Super-Influencerin Titania (Jameela Jamil) und Emil Blonsky aka Abomination (Tim Roth) haben wir aber bereits zwei potenzielle Kandidat:innen zu sehen bekommen. Sollte der einstige Hulk-Feind womöglich Jen nur manipuliert haben, um aus der Haft zu entkommen und dann doch wieder zum Schurken zu werden?

Weder Titania noch Abomination wären eine echte Überraschung als fiese manipulative Endgegner. Marvel-Fans haben da höhere Erwartungen. Loki und Hawkeye lieferten mit Kang und dem Kingpin bereits ikonische Schurken-Auftritte ab. Laut einem Gerücht könnte She-Hulk diese sogar noch toppen und einen Mega-Star ins MCU holen.

Achtung, potentielle Spoiler zu She-Hulk:

Gerüchte zu She-Hulk: Intelligencia und ein Auftritt von Jim Carrey?!

Bereits vor einigen Monaten machte ein Marvel-Leak (der auch Captain Americas Entjungferung vorhersagte) die Runde, der bereits verraten könnte, wer es tatsächlich auf Jens Blut abgesehen hat. Und zwar soll die Schurkenverbindung Intelligencia dahinter stecken, die als eine Gruppe "frauenfeindlicher Incels" beschrieben wird. Eines der Mitglieder soll sogar im Verlauf der Geschichte (dank einer entwendeten Probe) selbst zu einem unförmigen Hulk-Immitat werden.

Mit Blick auf die Comic-Version der Intelligencia deutet sich aber eine noch viel größere Überraschung für She-Hulk an, die zu einem anderen heißen Gerücht rund um die MCU-Serie passen würde. Denn: einer ihrer Comic-Anführer niemand geringeres als Superschurke M.O.D.O.K., der im kommenden Jahr im Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen sein wird.

© Warner Bros Wird Jim Carrey für She-Hulk nochmal grün?

Und hier kommt nun Comedy-Legende Jim Carrey ins Spiel. Dieser soll Gerüchten zufolge am Set gesichtet worden sein – in einem Motion-Capture-Anzug. Das heizte die Gerüchteküche an, dass er womöglich M.O.D.O.K. spielen könnte. Möglich wäre aber auch eine komplett andere Rolle: vielleicht sogar die des Intelligencia-Anführers, der sich in einen Knockoff-Hulk (mit ein paar Die Maske-Vibes) verwandelt.

Marvel-Serien brauchen mindestens einen krassen Überraschungs-Cameo. Ob Jim Carrey diese Aufgabe zuteil wird und ob er M.O.D.O.K. oder eine andere schurkische Rolle übernimmt, werden wir in den kommenden Wochen erfahren. Die erste Staffel von She-Hulk läuft noch bis zum 13. Oktober immer donnerstags bei Disney+.

Wie gefällt euch die neue Marvel-Serie She-Hulk bisher?