Sie kostete eine halbe Milliarde: Die wohl teuerste Netflix-Serie endet nach 7 Jahren und hier ist der Trailer

Eine der aufwendigsten Netflix-Serien kriegt noch dieses Jahr ihren großen Abschluss. Die letzte Staffel The Crown zeigt eins der bittersten Kapitel der jüngeren Royals-Geschichte.

The Crown erhält noch dieses Jahr seine letzte Staffel. Damit endet eins der größten Projekte in der noch jungen Netflix-Geschichte. 2016 begann das History-Epos von Peter Morgan, die Geschichte der britischen Königsfamilie seit dem 2. Weltkrieg zu erzählen.

Ein kostspieliges Unterfangen: Die ersten 5. Staffeln kosteten laut Forbes 504 Millionen Dollar, also im Schnitt 100 Millionen pro Staffel. Und Staffel 6 dürfte nicht viel günstiger ausfallen. Jetzt könnt ihr euch den ersten Trailer zum großen Serien-Abschluss anschauen.

Der erste Trailer zu The Crown Staffel 6

The Crown - S06 Teil 1 Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in The Crown Staffel 6?

Staffel 6 schließt direkt an das Ende von Staffel 5 an. Einen größeren Zeitsprung wird es nicht geben. Das bedeutet: Weiterhin steht das Schicksal von Diana (Elizabeth Debicki) im Mittelpunkt der Serie. Der Trailer deutet bereits jene Katastrophe an, auf die die Princess of Wales zusteuert. Die Handlung deckt die Jahre 1997 bis 2005 ab. Diana starb am 31. August 1997. Die verheerenden Folgen des Unfalls werden im Laufe der Staffel aufgerollt.

So treten etwa auch die jüngeren Versionen von William und Kate auf. Ed McVey übernimmt den Part von Prince William. Meg Bellamy spielt die Rolle von Kate Middleton.

2 Teile: Wann startet The Crown Staffel 6 bei Netflix?

Netflix veröffentlicht seinen kostspieligen Serien-Schatz erstmals in zwei Teilen:

The Crown Staffel 6, Teil 1 (4 Episoden) erscheint am 16. November 2023

The Crown Staffel 6, Teil 2 (6 Episoden) erscheint am 14. Dezember 2023

Wie gewohnt wird die Staffel 10 Folgen umfassen, die zwischen 50 und 60 Minuten Laufzeit haben. Genug Raum, um die Geschichte der Windsors zum Abschluss zu bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

