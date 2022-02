Skurriles Spider-Man-Spin-off: Das müsst ihr über Marvel-Neuzugang Madame Web wissen

Nach Venom kommt Madame Web: Ein bizarres neues Spider-Man-Spin-off soll bald die Leinwand zieren. Wir haben alles Wissenswerte über die Marvel-Heldin versammelt.

Gerade noch spinnt sich Spider-Man: No Way Home über unsere Leinwände und hätte dafür eine Oscar-Nominierung verdient. Abseits von Tom Hollands MCU-Auftritten baut Spider-Man-Besitzer Sony sein Spider-Verse allerdings weiter aus: Nach Fiesling Venom soll nun auch die mysteriöse Madame Web einen eigenen Film bekommen, in dem sie von Dakota Johnson gespielt wird. Doch wer ist die Marvel-Heldin überhaupt?

Spider-Mans mächtige Verbündete: Madame Webs Marvel-Superkräfte auf einen Blick

Bei Madame Web handelt es zunächst einmal um eine ungewöhnliche Wahl für die nächste große Leinwand-Superheldin: In ihrer ursprünglichen Version handelt sich bei ihr nämlich um eine blinde Frau gehobenen Alters, die unter einer Muskelschwäche leidet. Nur mit Schwierigkeiten kann sie sich abseits ihres wie von Spinnennetzen geschmückten Throns bewegen. Doch die übermenschlichen Kräfte wiegen das alles wieder auf. Dazu zählen:

Telepathie

Hellseherische Fähigkeiten

psychokinetische Heilung

Die Fähigkeit, eine astrale (geisterhafte) Form anzunehmen

© Marvel Comics Einzigartige Superheldin: Madame Web

Sie besitzt außerdem einen immensen Intellekt und ist in der Lage, psionische Kräfte in anderen Menschen wahrzunehmen. Wie ihre diversen Comic-Auftritte verraten, hat sie Spider-Man mit diesen Fähigkeiten schon diverse Male aus der Patsche geholfen. Und zwar gerade gegen Feinde, die Spinnenman Peter Parker bald schon in Sonys Spider-Verse zu Leibe rücken könnten.

Madame Web verbindet die Marvel-Größen des Spider-Man-Universums

So unterstützt sie Spider-Man etwa im Kampf gegen Venom oder Carnage und greift ihm gegen Kraven unter die Arme. Gerade für Fans von Spider-Man: No Way Home dürfte auch interessant sein, dass sie sich auf Reisen durchs Multiversum ähnlich gut versteht wie Doctor Strange.

Darüber hinaus weist Johnsons Besetzung darauf hin, dass Sony eine jüngere Version der Marvel-Heldin in die Kinos bringen will. Dabei könnte es sich um die Comic-Figur Julia Carpenter handeln, die unter anderem ehemals auf den Namen Spider-Woman hörte.

© Marvel Comics Ex-Spider-Woman Julia Carpenter als Madame Web

Madame Web bietet Sony also die Gelegenheit, die Marvel-Held:innen seines Repertoires endlich einzusetzen. Doch darüber hinaus bildet sie auch eine Brücke zwischen dem Spider-Verse und bestimmten Marvel-Geschwistern aus dem Hause Disney: Grund für ihre Fähigkeiten ist nämlich nicht etwa ein Spinnenbiss, sondern Mutation. Was läge also näher, als so die Hand nach den X-Men auszustrecken?

Fans sollten sich also von dem etwas uneingängigen Namen nicht abschrecken: Madame Web könnte einer der spannendsten Neuzugänge für Marvel-Leinwände überhaupt sein. Und hält nebenbei den Schlüssel für jede Menge grandiose Crossover bereit. Bis wir die neue Heldin des Spider-Verse allerdings in Aktion sehen, wird es noch dauern: Madame Web wird frühestens 2024 im Kino zu sehen sein.

