So geht das neue DC-Universum nach Superman weiter: James Gunn enthüllt erstes Bild zum nächsten Film

Wie geht es nach James Gunns Superman-Reboot im neuen DC-Universum weiter? Die Dreharbeiten für den nächsten Film laufen bereits. Jetzt gibt es auch das erste offizielle Bild vom Set.

Theoretisch wurde das neue DC-Universum letztes Jahr mit der Animationsserie Creature Commandos gelauncht. Der große Start erwartet uns aber erst im Sommer mit Superman auf der großen Leinwand. DC-Chef James Gunn hat den Film geschrieben und inszeniert. Schon jetzt ist klar, wie die Geschichte danach im Kino weitergeht.

Mit Supergirl: Woman of Tomorrow laufen seit dem 13. Januar 2025 die Dreharbeiten zum nächsten Film aus dem DC Universe (DCU) in den Warner Bros. Studios Leavesden. Gunn begleitet das Projekt als Produzent und hat nun auf Instagram ein Bild geteilt, das uns den ersten Blick auf Kara Zor-El gewährt – oder zumindest ihren Rücken.

Erstes Bild von den Dreharbeiten des neuen Supergirl-Films: Milly Alcock spielt Kara Zor-El im DCU

Milly Alcock schlüpft in die Rolle der titelgebenden Superheldin, die zuletzt in The Flash einen Leinwandauftritt hatte. In dem DCEU-Film war Sasha Calle als Supermans Cousine zu sehen. Für das DCU hat sich Gunn auf die Suche nach einer neuen Schauspielerin gemacht und ist in dem House of the Dragon-Star fündig geworden.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben dem Bild teilt Gunn ein paar Worte zum Drehstart:

Ich bin begeistert, dass in den Warner Bros. Studios Leavesden die Kameras für Supergirl laufen, mit Craig Gillespie am Ruder und der phänomenalen Milly Alcock als Kara Zor-El. Craig bringt eine unglaubliche Sensibilität in diese Geschichte ein, und Milly ist genau das einzigartige Supergirl, das sich Tom King, Bilquis Evely und Ana Nogueira vorgestellt haben.

Supergirl: Woman of Tomorrow basiert auf dem gleichnamigen Comic, der von Tom King (Autor) und Bilquis Evely (Künstlerin) geschaffen wurde. Adaptiert wurde die Geschichte von der noch recht unbekannten Drehbuchautorin Ana Nogueira. Auf dem Regiestuhl nimmt Craig Gillespie Platz, der I, Tonya und Cruella ins Kino gebracht hat.

Supergirl: Woman of Tomorrow ist ein wildes Sci-Fi-Abenteuer und eine tragische Rachegeschichte

Im Gegensatz zu Gunns Superman-Film, der größtenteils auf der Erde spielt, entfaltet sich Supergirl: Woman of Tomorrow als wildes Sci-Fi-Abenteuer, das uns von einem seltsamen Planeten zum nächsten bringt. Dabei geht es weniger um Heldendaten als um Vergeltung: Die junge Ruthye (Eve Ridley) will sich für den Tod ihres Vaters rächen.

Durch einen Zufall begegnet sie Supergirl, die einfach nur ihren 21. Geburtstag feiern will. Widerwillig begibt sich Kara mit Ruthye auf deren Rachefeldzug gegen den mächtigen Bösewicht Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts) – in der Hoffnung, dass sie Rutyhe auf dem Weg von ihren finsteren Gedanken abbringen kann.

Darüber hinaus stehen drei weitere DC-Figuren fest, die in dem Film auftreten werden: Emily Beecham und David Krumholtz spielen Supergirls Eltern. Und Jason Momoa, der im alten DC-Universum als Aquaman zu sehen war, absolviert einen Gastauftritt als Lobo. Der Weltraumsöldner könnte danach in weiteren DC-Projekten auftauchen.

Wann startet Supergirl: Woman of Tomorrow im Kino?

Rund eineinhalb Jahre dauert es jetzt noch, bis Supergirl: Woman of Tomorrow ins Kino kommt. Es ist der zweite von drei neuen DC-Filmen, die mit einem festen Kinostart datiert sind. Bislang sieht der DCU-Fahrplan auf der großen Leinwand wie folgt aus:

Darüber hinaus befinden sich weitere DCU-Filme in Arbeit. Förmlich angekündigt wurden The Authority, Swamp Thing und The Brave and the Bold, der uns den Batman des DCU vorstellen wird. Darüber hinaus gab es Gerüchte zu Teen Titants, Sgt. Rock und einem Film, der sich um die Schurken Bane und Deathstroke dreht.