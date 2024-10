Sogar Stephen King war schockiert: Eine der besten Netflix-Horror-Serien ist 7 Folgen pures Grauen

Vor drei Jahren startete bei Netflix eine Horror-Serie, die sogar Stephen King verstörte. Geschaffen wurde sie von einem absoluten Spezialisten für düstere Stoffe.

Stellt euch vor, ihr habt eine neue Horror-Serie für Netflix gedreht und niemand Geringeres als Horror-Legende Stephen King erteilt dem Projekt noch vor der Veröffentlichung den Ritterschlag? Genau das ist 2021 passiert, als Mike Flanagan den Streaming-Start des übernatürlichen Gothic-Albtraums Midnight Mass vorbereitete.

Für Horror-Fans ist Flanagan längst kein Geheimtipp mehr. Gerade bei Netflix hat er in den vergangenen Jahren regelmäßig mit extrem schaurigen Stoffen begeistert, die zudem in puncto Emotionalität überraschten. Das beste Beispiel sind Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor. Erst der Schock, dann die Tränen – und zwar richtig viele.

"Höhepunkt des Grauens": Die Netflix-Horror-Serie Midnight Mass schockierte selbst Stephen King

Auch Midnight Mass wartet mit der unverkennbaren Handschrift des Serienmachers auf. Erzählt wird die Geschichte einer kleinen Gemeinde auf einer Insel, wo die Ankunft eines Priesters, gespielt von Hamish Linklater, verheerende Folgen nach sich zieht. Ohne zu viel zu verraten: Die Gemeinschaft wird einmal komplett auf den Kopf gestellt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Midnight Mass schauen:

Midnight Mass - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das spannende Konzept der Serie sowie die nervenaufreibende Umsetzung sorgte nicht nur bei alteingesessenen Flanagan-Stans für Begeisterung. Midnight Mass zog auch die Aufmerksamkeit von Stephen King auf sich. Auf Twitter verewigte der Autor unzähliger Horror-Geschichten vor drei Jahren folgendes Fazit

Midnight Mass bei Netflix: Mike Flanagan hat eine dichte, wunderschön gefilmte Schreckensgeschichte geschaffen, die sich in der siebten und letzten Folge zu einem Höhepunkt des Grauens steigert. Ich glaube, sie beginnt in 10 Tagen.

Stephen King und Mike Flanagan: Zwei Horror-Meister, die perfekt zueinander passen

Dass Midnight Mass King so gut gefallen hat, dürfte kein Zufall sein. Immerhin wartet die Serie mit vielen Referenzen auf das Schaffen des Schriftstellers auf. Richard Roeper urteilte in seiner Kritik für die Chicago Sun-Time sogar: "[Midnight Mass ist] die beste Stephen King-Geschichte, die Stephen King nie geschrieben hat."

Flanagan hat um seine King-Verehrung nie ein Geheimnis gemacht. In seinem Schaffen finden sich zahlreiche Werke, die von Kings Büchern inspiriert wurden, wenn sie nicht sogar direkt auf diesen basieren. Konkret hat er Das Spiel (2017), Doctor Sleeps Erwachen (2019) und The Life of Chuck (2024) adaptiert.

Zudem wurde Flanagan mit einem Reboot von Der dunkle Turm in Verbindung gebracht. Nach einer bei der Kritik gescheiterten Verfilmung aus dem Jahr 2017 will Amazon die epische Fantasy-Geschichte als Serie neu auflegen. Offiziell bestellt wurde das Projekt bisher allerdings nicht. Vorerst adaptiert Flanagan für Amazon den King-Klassiker Carrie.