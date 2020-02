Sonic the Hedgehog: Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte

Sonic the Hedgehog rast in wenigen Tagen durch die deutschen Kinosäle. Doch welche Filmfiguren und Seriencharaktere könnten es an Geschwindigkeit mit ihm aufnehmen?

Wer Igel mit Langsamkeit assoziiert, hat wahrscheinlich noch nie von Sonic the Hedgehog gehört. Zum Kinostart des rasanten Flitzers, der seine Wurzeln in den Sega-Videospielen hat, werfen wir einen Blick zurück auf besonders schnelle Serien- und Filmfiguren, deren Stärke ihr Tempo ist.

Darüber, wer von den hier genannten Charakteren der Schnellste von allen ist, wollen wir an dieser Stelle nicht entscheiden, den darüber haben sich mit hitzigen Diskussionen schon andere in die Haare bekommen. Stattdessen schwelgen wir schlicht in der Geschwindigkeit und unseren älteren und jüngeren Erinnerungen an die Tempojunkies.

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Sonic

Sonic the Hedgehog, oder Sonic der irre Igel, wie er hierzulande noch zu seinen TV-Serienzeiten genannt wurde, ist ein anthropomorpher blauer Igel, der rennen kann, dass die Blitze nur so fliegen. Seiner Ursprungsgeschichte als Videospielcharakter kommt er aus einer anderen Welt als der unseren.

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: The Flash

Der Superheld The Flash entstammt den gleichnamigen DC-Comics und erlangte seinen Ruf als Roter Blitz bzw. schnellster Mensch der Welt nach einem Laborunfall. Neben Zeichentrick-Auftritten zeigte er sich in der jüngeren Filmgeschichte in seiner Barry Allen-Inkarnation in Justice League (gespielt von Ezra Miller, mit weiterem geplantem Solo-Film The Flash) und in der Arrowverse-Serie The Flash (dargestellt von Grant Gustin).

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Superman

Als Alien von einem anderen Planeten bringt Superman aka Kal-El, der auf der Erde unter dem Decknamen Clark Kent herumläuft, so ziemlich jede vorstellbare Superkraft mit, darunter auch Superspeed. Superman existiert dabei in vielen Film und Serien-Inkarnationen. Am Ende von Justice League lieferte er sich in Gestalt von Henry Cavill sogar auf ein Wettrennen mit Flash - allerdings mit ungewissem Ausgang.

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Speedy Gonzales

Speedy Gonzales - Die schnellste Maus von Mexiko kann mit Superman wahrscheinlich nicht mithalten, gehört im Cartoon-Tierreich der Looney Tunes aber zu den Flitzern der Extraklasse. Wer glaubt, das der große Sombrero, die Aerodynamik stört, der hat Speedy Gonzales noch nicht davonhuschen sehen.



Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Quicksilver

Der schnelle Quicksilver kam uns im letzten Jahrzehnt im Kino gleich in zweifacher Ausführung unter: Während Evan Peters' Quicksilver die X-Men mehrfach mit seinem Talent für rasante Zeitlupen-Rettungen zu schöner Musik unter Beweis stellte, schlüpfte in Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron stattdessen Aaron Taylor-Johnson in die Rolle des Marvel-Speedsters und Bruders von Scarlet Witch.

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Roadrunner

Der unaufhörlich von Wile E. Coyote gejadte Road Runner rast durch die amerikanische heiß-trockene Steppe und ist wie Speedy Gonzales Teil der Looney Tunes. Um bei der Road Runner Show mit dem schnell rennenden Vogel mitzuhalten, muss der Koyote schon mal zu Raketen und anderen Antrieben greifen.

Die schnellsten Figuren der Film- und Seriengeschichte: Goku

Als Hauptfigur der Serie Dragon Ball und dessen zahlreicher Ableger besitzt(Kakarrot) viele übermenschliche Fähigkeiten. Neben besonderer Stärke, Teleportation, Flugvermögen und der Nutzung seines Ki zeichnet er sich (insbesondere auch nach seiner Verwandlung zum Super Saiyan) nicht zuletzt durch große Schnelligkeit aus.

Viele Comics halten natürlich noch weitere superschnelle Helden bereit, von denen viele in Filmen und Serien wie Shazam!, Supergirl und Silver Surfer schon Leinwand- und Bildschirmauftritte hatten. Ob ein Speed Racer schneller als Rainbow Dash aus My Little Pony ist, werden wir aufgrund komplett unterschiedlicher Universen aber wohl nie erfahren.

Wir erheben hier auch überhaupt gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern machen es stattdessen wie Sonic the Hedgehog und berauschen uns einfach am Tempo dieser fiktionalen Flitzer.

Hand aufs Herz: Welcher der Film-Flitzer ist euer Favorit? Sonic? Oder vielleicht einer, der noch nicht in unserer Liste ist?