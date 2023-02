Spider-Man kriegt bei Amazon seine erste große Serie, die auf einem der besten Marvel-Filme der letzten 20 Jahre basiert

Der kultige Comic-Charakter Spider-Man Noir wird zur Hauptfigur. Wie jetzt verkündet wurde, bekommt der Superheld aus Spider-Man: A New Universe eine Realserie von Amazon.

Neben den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland im MCU hat 2018 vor allem der animierte Spider-Man: A New Universe begeistert. Der abgefahrene Superhelden-Blockbuster von Sony ist für die Moviepilot-Community mit einer höheren Durchschnittswertung sogar der bessere Film als Spider-Man: No Way Home.

Daher freuen wir uns umso mehr über die Nachricht, dass neben dem kommenden Sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse auch eine Realserie über eine der kultigsten Figuren aus diesem Marvel-Universum angekündigt wurde.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller Spider-Man-Filme:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Spider-Man Filme | Ranking nach No Way Home

Geniale Spider-Man-Figur aus Animations-Kracher bekommt Realserie bei Amazon

Wie der Hollywood Reporter berichtet, arbeiten Amazon Studios und Sony Pictures Television an einer Realserie über Spider-Man Noir. Dabei handelt es sich um eine abgebrühtere Noir-Version des Wandkrabblers, der im pechschwarzen Anzug mit Detektiv-Accessoires daher kommt. In den Comics spielt sich die Handlung in den 1930ern ab.

In Spider-Man: A New Universe wurde er im Original von Nicolas Cage gesprochen, was der Figur direkt einen unverwechselbaren Charakter verlieh. Ob Cage auch an der Realserie für Spider-Man Noir beteiligt ist, steht noch nicht fest.

Als Drehbuchautor für die neue Serie wurde Oren Uziel verpflichtet, der unter anderem an The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum beteiligt war. Nachdem sie auch schon Spider-Man: A New Universe produziert haben, sind Phil Lord und Christopher Miller auch für Spider-Man Noir-Realserie an Bord. Ein geplanter Start für die Marvel-Produktion bei Amazon ist noch nicht bekannt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.