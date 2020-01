Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers stellt neuen Negativrekord auf

Viel Kritik musste Star Wars 9 einstecken. Kürzlich hat Der Aufstieg Skywalkers einen neuen Negativrekord der Saga aufgestellt. Auch bei euch kommt er nicht gut weg.

Er sei ein Film, der alle zufriedenstellen wolle. Ein auf Leinwand projizierter Kompromiss. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erntete zum Start Mitte Dezember vergangenen Jahres durchwachsene Kritiken. Das lang erwartete Finale der Skywalker-Saga war für viele ein unbefriedigender Abschluss der neun Filme umfassenden Hauptreihe.

Unlängst hat Star Wars 9 zudem einen neuen Negativrekord bei der Kritikensammlung Rotten Tomatoes gebrochen. Zudem gehört er auch unter euch Moviepiloten zu den am niedrigsten bewerteten Filmen des Franchises.

Star Wars 9 liegt noch hinter Episode 1

Bei Rotten Tomatoes kommt Star Wars 9 derzeit auf einen Zustimmungswert von 52 Prozent bei 471 berücksichtigten Kritiken. Damit ist Der Aufstieg Skywalkers aktuell das Schlusslicht auf der Seite. Alle anderen Kinofilme der Reihe weisen einen höheren Wert unter Kritikern auf. Bei gleichen Werten folgt die Sortierung absteigend nach der Anzahl der Kritiken:

Erfolgreich war Star Wars 9 trotzdem. Zwar ist Der Aufstieg Skywalkers der umsatzschwächste Film der aktuellen Trilogie, die zusätzlich Das Erwachen der Macht und Die letzten Jedi umfasst. Allerdings avancierte auch Episode 9 zum Miliardenhit.

Star Wars 9 ist auch bei euch Moviepiloten ein Schlusslicht

Auch unter euch Moviepiloten ist Star Wars 9 laut eurer Durchschnittswertung gemeinsam mit Star Wars 8 das Schlusslicht aller Kinofilme der Sternensaga. Beide Titel kommen derzeit auf eine Communitywertung von 6,5. An der Spitze steht punktgleich die Originaltrilogie. Die Reihenfolge punktgleicher Filme ergibt sich auch hier absteigend nach der Anzahl der abgegebenen Stimmen:

1. Star Wars 4: Eine neue Hoffnung/Krieg der Sterne - 8,0



2. Star Wars 5: Das Imperium schlägt zurück - 8,0



3. Star Wars 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter - 8,0



4. Rogue One: A Star Wars Story - 7,5



5. Star Wars 7: Das Erwachen der Macht - 7,3



6. Star Wars 3: Die Rache der Sith - 7,2



7. Star Wars 1: Die dunkle Bedrohung - 6,7



8. Star Wars 2: Angriff der Klonkrieger - 6,7



9. Solo: A Star Wars Story - 6,7



10. Star Wars 8: Die letzten Jedi - 6,5



11. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers - 6,5

Nachdem der Anthologiefilm Solo nur Monate nach Star Wars 8 erschien und zum Flop avancierte und nun auch Star Wars 9 Ermüdungserscheinungen zeigte, gönnt sich die Sternensaga zumindest auf der großen Leinwand eine Pause. Dies kündigte Disney-Chef Bob Iger im April vergangenen Jahres an. Demnach werde es in den nächsten Jahre keine Star Wars-Kinofilme geben.

Derweil werden nach wie vor hungrige Anhänger der Reihe etwa im Fernsehbereich fündig. So soll noch in diesem Jahr die Kopfgeldjägerserie The Mandalorian bei Disney+ in ihre 2. Staffel starten. Zudem erwarten uns Serienableger rund um Cassian Andor und Obi-Wan Kenobi.

Daneben startet schon im Februar 2020 die finale Staffel 7 der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars, während das ebenfalls animierte TV-Abenteuer Star Wars: Resistance kurz vor dem Abschluss seiner ebenfalls letzten von insgesamt zwei Staffeln steht.

Was ist euer liebster Star Wars-Film?