Star Wars 9 entthront: Oscar-Favorit 1917 schlägt Der Aufstieg Skywalkers

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist nicht mehr Spitzenreiter in den nordamerikanischen Kino-Charts. Sam Mendes' Kriegsdrama 1917 hat die Führung übernommen.

Vor gut einer Woche gewann 1917 etwas überraschend zwei der wichtigsten Golden Globes. Sam Mendes wurde als bester Regisseur für den Kriegsfilm ausgezeichnet, der zudem den Hauptpreis in der Kategorie Drama erhielt. Nach einem limitierten Kinostart konnte der Streifen an seinem offiziellen Debütwochenende nun auch den Thron der nordamerikanischen Kino-Charts erklimmen und Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf die Verfolgerposition verweisen.

Auf deutschen Leinwänden dominiert dagegen weiterhin das finale Kapitel der Skywalker-Saga. Erst am Donnerstag bekommt es Star Wars 9 auch hierzulande mit 1917 zu tun, der nach seinem Golden Globes-Sieg zu den Oscar-Favoriten zählt.

1917 übertrifft Erwartungen, Star Wars 9 bricht weiter ein

36,5 Millionen US-Dollar spielte 1917 an seinem ersten Wochenende in Nordamerika (USA und Kanada) ein, berichtet The Hollywood Reporter. Ende Dezember lief der Film bereits in vereinzelten US-amerikanischen und kanadischen Kinos, womit er sich überhaupt erst für 2020 vergebene Auszeichnungen wie die Golden Globes oder die kommenden Oscars qualifizieren konnte. Zuvor sei ein Einspiel zwischen 20 und 25 Millionen erwartet worden, zumal es sich um einen historischen Kriegsfilm ohne Topstars in den Hauptrollen handelt.

Das Auftaktergebnis reichte aus, um Star Wars 9 (15 Millionen Dollar) an seinem vierten Wochenende klar von der Spitze der Kino-Charts zu stoßen. Das jüngste Sequel der Sternensaga brach um 56,4 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Wochenende ein. Bisher lag der Umsatzrückgang von Der Aufstieg Skywalkers stets über 50 Prozent im Wochenendvergleich. Insgesamt geht dem Film schneller die Puste aus als seinen Vorgängern.

Die Top 10 der nordamerikanischen Kino-Charts (in US-Dollar):

1. 1917 (36,5 Millionen; insgesamt: 39,22 Millionen)



2. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (15,06 Millionen; insgesamt: 478,17 Millionen)



3. Jumanji: The Next Level (14 Millionen; insgesamt: 257,12 Millionen)



4. Lady Business (10 Millionen; Neustart)



5. Just Mercy (10 Millionen; insgesamt: 10,44 Millionen)



6. Little Women (7,65 Millionen; insgesamt: 74,03 Millionen)



7. Underwater (7 Millionen; Neustart)



8. Die Eiskönigin 2 (5,76 Millionen; insgesamt: 459,38 Millionen)



9. Knives Out (5,73 Millionen; insgesamt: 139,62 Millionen)



10. Spione Undercover (5,11 Millionen; insgesamt: 54,62 Millionen)



Top 10 via Box Office Mojo.

Star Wars 9 dominiert deutsche Kinos auch weiterhin

In Deutschland führt derweil weiterhin kein Weg an Star Wars 9 vorbei. Am Wochenende sahen 250.000 Zuschauer Der Aufstieg Skywalkers. Laut Blickpunkt: Film brach das neunte Kapitel der Sternensaga auch hierzulande um über 50 Prozent ein. Derzeit kommt er auf 4,7 Millionen Gesamtzuschauer. Platz zwei ging an die Krimikomödie Knives Out von Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson.

Hinter Star Wars 9 und Knives Out konnte sich Jumanji: The Next Level mit 170.000 Besuchern den letzten Podestplatz sichern. Rang vier ging an Die Eiskönigin 2 (150.000 Besucher), dem nunmehr erfolgreichsten Film seit Star Wars 7 aus dem Jahre 2015. Disneys Animationsfilm bringt es hierzulande auf derzeit 6,3 Millionen Zuschauer. Die hiesigen Top 5 rundete die Romanverfilmung Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (95.000 Besucher) ab.

