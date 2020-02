Star Wars 9: George Lucas soll geheimen Cameo-Auftritt im Skywalker-Finale haben

Star Wars-Schöpfer George Lucas hat einen kleinen Auftritt in Der Aufstieg Skywalkers, behauptet ein US-Journalist. Wir verraten euch, worum es geht.

Eigentlich ist George Lucas seit dem Verkauf seiner Produktionsfirma Lucasfilm an Disney nicht mehr in die Arbeit der weltbekannten Sternensaga involviert. Damals im Jahre 2012 gingen die Rechte von u.a. Star Wars im Zuge der Akquisition an den Mäusekonzern aus Burbank über. Offenbar hat es der Schöpfer des Megafranchises trotzdem in das Finale der Skywalker-Saga geschafft.

Dies will zumindest ABC-Korrespondent Clayton Sandell von nicht näher genannten Quellen erfahren haben. Demnach findet sich ein unentdeckter Cameo-Auftritt von George Lucas in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wieder.

George Lucas in Star Wars 9: Möge die Macht mit dem Ton sein

In Star Wars 9 soll es einen Schrei geben, der von George Lucas stammt. Dieser Tonschnipsel hört demnach auf den Namen "The George" und sei ursprünglich für Lucas' 1973 erschienene Komödie American Graffiti entstanden, also vier Jahre vor dem allerersten Star Wars-Film.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers stellt neuen Negativrekord auf

Nicht nur in Der Aufstieg Skywalkers, sondern u.a. auch in Rogue One: A Star Wars Story sowie Star Wars 8: Die letzten Jedi soll die Aufnahme zu hören sein.

Gegenüber dem Journalisten enthüllten die an dem Franchise beteiligten Tongestalter David Acord und Matt Wood, dass es tatsächlich einen speziellen Schrei in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers gebe. Gleichwohl verrieten sie nicht, an welcher Stelle dieser zu hören sein soll und ob es sich wirklich um die Stimme von George Lucas handelt.

An früherer Stelle nutzte die Reihe bereits den weitaus bekannteren Wilhelmsschrei, der in zahlreichen Filmen auch außerhalb von Star Wars genutzt wurde. Im ersten Star Wars-Film Krieg der Sterne (1977) ist er beispielsweise zu hören, als ein Sturmtruppler einen Schacht im Todesstern hinunterstürzt.

George Lucas inszenierte insgesamt vier Filme der Space Opera, darunter den ersten Teil sowie die zwischen 1999 und 2005 erschienene Prequel-Trilogie.

