Noch mehr Baby Yoda auf Disney+: Star Wars-Trailer führt euch hinter die Kulissen

Nach dem Ende von The Mandalorian erwartet uns auf Disney+ ein achtteiliges Making-of, das hinter die Kulissen der ersten Star Wars-Realserie blickt. Hier ist der Trailer dazu.

Erst vor wenigen Tagen überraschte Disney+ mit der Ankündigung einer Doku-Serie, die sich mit der Entstehung von The Mandalorian beschäftigt. Das achtteilige Making-of soll pünktlich zum Star Wars Day seine Premiere feiern. Der Trailer liefert nun einen ersten Vorgeschmack auf den umfangreichen Blick hinter die Kulissen.

Star Wars: Trailer zum Making-of von The Mandalorian

Oben im Player haben wir den Trailer zu Disney Galerie: The Mandalorian für euch eingebunden. Auch weiter unten im Artikel könnt ihr euch das zweiminütige Video anschauen, in dem nicht nur viele der Schauspieler zu sehen sind, sondern auch die Talente, die The Mandalorian hinter der Kamera zum Leben erwecken.

Dazu gehört in erster Linie Jon Favreau, Schöpfer und Showrunner der ersten Star Wars-Realserie. Er hat die meisten Drehbücher zur 1. Staffel von The Mandalorian geschrieben und für Umsetzung dieser eine illustre Runde an Regisseuren um sich versammelt: Dave Filoni, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa und Taika Waititi.

Absolutes Highlight im Trailer: Deborah Chow berichtet davon, wie sie versuchte, Werner Herzog in Szene zu setzen, der wiederum damit beschäftigt war, Baby Yoda in Szene zu setzen. Es sieht ganz so aus, als erfahren wir endlich, welche Geheimnisse sich hinter der kleinen Puppe verstecken, die seit November das Internet begeistert.

Disney Gallery: The Mandalorian - S01 Trailer (English) HD

Spannend ist sicherlich auch, mehr über den Greenscreen-Ersatz Stagecraft zu erfahren. Denn im Zuge von The Mandalorian wurde auf eine neue Technologie zurückgegriffen, bei der die Umgebung, in der sich die Schauspieler bewegen, direkt am Set auf gigantische Videowände projiziert wird. Das spart vor allem Zeit und Kosten.

Disney Galerie: The Mandalorian startet am 4. Mai 2020 auf Disney+. Die neuen Folgen werden danach jeden Freitag veröffentlicht. Gleichzeitig endet endet Star Wars: The Clone Wars.

