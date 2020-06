Wie Luke in Star Wars 8: Neue Infos zum Ahsoka-Auftritt in The Mandalorian

Die 2. Staffel von The Mandalorian zeigt uns erstmals Ahsoka Tano im Live-Action-Gewand. Nun gibt es neue Details zum Auftritt von Anakin Skywalkers einstiger Schülerin.

In der 2. Staffel von The Mandalorian dürfen wir uns über Auftritte einiger vertrauter Figuren aus The Clone Wars und Star Wars Rebels freuen. Der größte Name ist dabei natürlich jener von Ahsoka Tano. Sie ist die einstige Schülerin von Anakin Skywalker und feiert im Zuge von The Mandalorian ihr Live-Action-Debüt.

Star Wars bei Disney+ : Über den Affiliate-Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Nachdem Ashley Eckstein die Figur mit ihrer Stimme in den Animationsserien zum Leben erweckte, übernimmt Rosario Dawson nun die Rolle in The Mandalorian. Offiziell bestätigt ist das Casting zwar noch nicht. Doch mehrere vertrauliche Quellen haben in der Vergangenheit übereinstimmend darüber berichtet.



Neue Infos zu Ahsoka in The Mandalorian Staffel 2

Die in der Regel verlässlichen Kollegen von Star Wars News Net warten mit ein paar weiteren Details auf, die uns ein besseres Bild von Ahsokas Auftritt in der 2. Staffel von The Mandalorian verschaffen. Bevor ihr weiterlest, sei an dieser Stelle jedoch eine Warnung vor potentiellen Spoilern zu den neuen Episoden ausgesprochen.

Schaut den Trailer zum The Clone Wars-Finale mit Ahsoka Tano:

Star Wars: The Clone Wars - S07 Final Trailer (English) HD

Allem Anschein nach wird Ahsoka in The Mandalorian zuerst mit einem grauen Umhang und Kapuze in Erscheinung treten. Laut John Hoey von Star Wars News Net erinnert ihr Aussehen eher an das Ende von The Clone Wars als in Star Wars Rebels, auch wenn wir uns hier in der Star Wars-Timeline an einem völlig anderen Punkt befinden.

Ahsoka Tano auf den Spuren von Star Wars 8

Darüber hinaus soll sie ein blaues Lichtschwert bei sich tragen, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich nach ihrem Bruch langsam wieder den Jedis annähert. Unklar ist derweil, ob auch ein zweites Lichtschwert im Spiel ist. Umso interessanter gestalten sich John Hoeys weitere Ausführungen, die eine epischen Kampf erwarten lassen.

Ahsoka Tanos großer Moment in der 2. Staffel von The Mandalorian soll an den Endkampf zwischen Luke Skywalker und Kylo Ren in Star Wars 8: Die letzten Jedi erinnern - sprich: Ein Jedi steht mit seinem Lichtschwert einer Übermacht gegenüber. John Hoey bezweifelt allerdings, dass es sich hierbei um eine Macht-Projektion handeln wird.

Darüber hinaus merkt er an, dass Ahsokas Auftritt zwar nicht allzu groß, dafür umso wichtiger ausfallen wird. Offenbar plant Lucasfilm einen kleinen Live-Action-Testlauf mit der Figur, was die Gerüchte rund um ein mögliches Ahsoka-Spin-off befeuern würde. Schon im Februar stellte Ex-Disney-Chef Bob Iger diverse Mando-Ableger in Aussicht.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet im Oktober 2020 auf Disney+.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Was erwartet ihr euch von Ahsokas Auftritt in The Mandalorian Staffel 2?